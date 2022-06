Giggs by mal definitívne skončiť na poste trénera Walesu

Londýn 20. júna (TASR) - Ryan Giggs by mal čoskoro odstúpiť z postu trénera futbalovej reprezentácie Walesu. Štyridsaťosemročný bývalý hráč nie je na lavičke už od zatknutia v novembri 2020, no doteraz oficiálne neskončil. V auguste ho v Manchestri čaká súd za domáce násilie.



Bývalý krídelník Manchestru United je obvinený z nátlakového správania voči svojej bývalej priateľke Kate Grevilleovej v období od augusta 2017 do novembra 2020. Taktiež čelí obvineniu z napadnutia, ublíženia na zdraví Grevilleovej a napadnutia jej mladšej sestry Emmy. To sa malo odohrať 1. novembra 2020. Giggs poprel všetky obvinenia.



Pri jeho absencii trénoval mužstvo Robert Page, ktorý ho doviedol až na MS a pozíciu hlavného trénera bude zastávať aj v Katare. Futbalová asociácia Walesu sa k definitívnemu koncu Giggsa zatiaľ nevyjadrila. Informovala agentúra dpa.