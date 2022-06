Giggs sa vzdal postu trénera Walesu: Hráči potrebujú istotu

Londýn 21. júna (TASR) - Ryan Giggs s okamžitou platnosťou odstúpil z postu trénera futbalovej reprezentácie Walesu. Štyridsaťosemročný bývalý hráč nepôsobil na lavičke národného tímu od novembra 2020, keď ho zadržali pre podozrenie z domáceho násilia. Jeho dovtedajší asistent Rob Page potom priviedol Wales k postupu na MS 2022 do Kataru.



"Po dlhom zvažovaní odstupujem s okamžitou platnosťou zo svojej pozície trénera národného tímu Walesu. Bolo pre mňa cťou a privilégiom viesť moju krajinu, ale je správne, že Waleská futbalová federácia, trénerský štáb a hráči sa na šampionát budú pripravovať s istotou a bez špekulácií o pozícii hlavného trénera. Nechcem, aby bola príprava na MS ovplyvnená alebo ohrozená pretrvávajúcim záujmom o môj prípad. Mám v úmysle pokračovať v trénerskej kariére neskôr," uviedol podľa AFP v oficiálnom stanovisku Giggs, ktorého v auguste v Manchestri čaká súd.



Bývalý krídelník Manchestru United je obvinený z násilného správania voči svojej bývalej priateľke Kate Grevilleovej v období od augusta 2017 do novembra 2020. Čelí obvineniu z napadnutia, ublíženia na zdraví Grevilleovej a napadnutia jej mladšej sestry Emmy. To sa malo odohrať 1. novembra 2020. Giggs poprel všetky obvinenia.



Page bude na MS v Katare zastávať pozíciu hlavného trénera Walesu, ktorý sa na svetovom šampionáte predstaví prvýkrát od roku 1958.