Gilbert ukončí budúci rok kariéru

Brusel 20. apríla (TASR) - Belgický cyklista Philippe Gilbert oznámil, že budúci rok ukončí kariéru. Informoval o tom portál cyclingnews.com.



Tridsaťosemročný cyklista tímu Lotto–Soudal je renomovaným klasikárom. Bývalý majster sveta má na konte 22 triumfov, vrátane víťazstva na monumente Okolo Flámska z roku 2017. Trojnásobný belgický Športovec roka vysvetlil svoje rozhodnutie pre rádio RTBF. "V istom momente jednoducho musíte skončiť. Bude to po 20 rokoch mojej kariéry. Je treba myslieť na to, že cyklistika nie je jediná vec v živote. Je tu aj moja rodina. Obetoval som cyklistike v živote veľa a teraz je čas užiť si to," povedal víťaz Paríž-Roubaix z roku 2019.



Gilbert vyhral všetky "monumenty" okrem Miláno San Remo, na Liege–Bastogne–Liege sa tešil z triumfu v roku 2011, na Okolo Lombardska dokonca dvakrát v rokoch 2009 a 2010. Okrem toho štyrikrát vyhral Amstel Gold Race (2010, 2011, 2014, 2017), raz Valónsky šíp (2011), dvakrát Omloop Het Nieuwsblad (2006, 2008), dvakrát Paríž-Tours (2008 a 2009) a raz klasiku v San Sebastiane (2011) a Strade Bianche (2011). Všetkých päť monumentov dokázalo vyhrať len belgické trio Rik Van Looy, Eddy Merckx a Roger De Vlaeminck.