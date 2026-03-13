< sekcia Šport
Gilgeous-Alexander dosiahol 127. zápas v sérii s aspoň 20 bodmi
V stretnutí nazbieral dokopy 35 bodov, pridal deväť asistencií, šesť doskokov, tri bloky a dve získané lopty.
Autor TASR,aktualizované
Washington 13. marca (TASR) - Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander vytvoril v noci na piatok nový rekord zámorskej NBA v počte 20-bodových zápasov v sérii. Pri výhre jeho Oklahoma City Thunder nad Boston Celtics 104:102 dosiahol už 127. takýto zápis po sebe a o jeden prekonal doterajšie maximum legendárneho Wilta Chamberlaina.
V stretnutí nazbieral dokopy 35 bodov, pridal deväť asistencií, šesť doskokov, tri bloky a dve získané lopty. „Všetky tie rekordy sú skvelé, ale nič to neznamená pokiaľ nevyhráte, a to jediné som mal v hlave,“ povedal úradujúci MVP, ktorý vylepšil 63 rokov starý rekord Chamberlaina. Oklahoma City dosiahla siedme víťazstvo v sérii. Šnúra Gilgeousa-Alexandra odštartovala 1. novembra 2024.
Nikola Jokič dosiahol triple double za 31 bodov, 20 doskokov a 12 asistencií a jeho Denver vyhral v San Antoniu 136:131. Domáci nastúpili bez Victora Wembanyamu, ktorého trápi pravý členok. Zastúpil ho Stephon Castle s 30 bodmi, 11 doskokmi a 10 asistenciami, no ani jeho výkon nezabránil tomu, že Spurs prišli o päťzápasovú víťaznú sériu.
Devin Booker nazbieral 43 bodov, Jalen Green pridal 36 a Phoenix triumfoval v Indiane 123:108. Suns natiahli šnúru výhier na štyri, Pacers prehrali jedenásty duel v sérii.
V stretnutí nazbieral dokopy 35 bodov, pridal deväť asistencií, šesť doskokov, tri bloky a dve získané lopty. „Všetky tie rekordy sú skvelé, ale nič to neznamená pokiaľ nevyhráte, a to jediné som mal v hlave,“ povedal úradujúci MVP, ktorý vylepšil 63 rokov starý rekord Chamberlaina. Oklahoma City dosiahla siedme víťazstvo v sérii. Šnúra Gilgeousa-Alexandra odštartovala 1. novembra 2024.
Nikola Jokič dosiahol triple double za 31 bodov, 20 doskokov a 12 asistencií a jeho Denver vyhral v San Antoniu 136:131. Domáci nastúpili bez Victora Wembanyamu, ktorého trápi pravý členok. Zastúpil ho Stephon Castle s 30 bodmi, 11 doskokmi a 10 asistenciami, no ani jeho výkon nezabránil tomu, že Spurs prišli o päťzápasovú víťaznú sériu.
Devin Booker nazbieral 43 bodov, Jalen Green pridal 36 a Phoenix triumfoval v Indiane 123:108. Suns natiahli šnúru výhier na štyri, Pacers prehrali jedenásty duel v sérii.
výsledky:
Detroit - Philadelphia 131:109, Indiana - Phoenix 108:123, Orlando - Washington 136:131 pp, Atlanta - Brooklyn 108:97, Miami - Milwaukee 112:105, Memphis - Dallas 112:120, San Antonio - Denver 131:136, Oklahoma - Boston 104:102, LA Lakers - Chicago 142:130
Detroit - Philadelphia 131:109, Indiana - Phoenix 108:123, Orlando - Washington 136:131 pp, Atlanta - Brooklyn 108:97, Miami - Milwaukee 112:105, Memphis - Dallas 112:120, San Antonio - Denver 131:136, Oklahoma - Boston 104:102, LA Lakers - Chicago 142:130