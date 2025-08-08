< sekcia Šport
Gilgeous-Alexander dostal kľúče od mesta Hamilton
Odovzdala mu ich starostka Andrea Horwathová.
Autor TASR
Hamilton 8. augusta (TASR) - Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander si za svoje výkony v uplynulej sezóne zámorskej NBA vyslúžil kľúče od mesta Hamilton v kanadskej provincii Ontario. Vo štvrtok mu ich odovzdala starostka Andrea Horwathová.
Ako uviedla agentúra AP, najužitočnejší hráč uplynulej sezóny si prevzal kľúče od mesta vo štvrtok na Hamilton Stadium. Starostka vyhlásila, že po hviezde aktuálneho šampióna NBA Oklahoma City Thunder navyše pomenujú aj ulicu.
„Ako som vyrastal a precestoval svet, nespočetné množstvo štátov, krajín a miest, ľudia sa ma stále pýtali, odkiaľ pochádzam. Vždy som bol hrdý, keď som odpovedal, že pochádzam z Hamiltonu. Líši sa od všetkých ostatných miest v Ontariu, jeho obyvatelia majú iný zmysel pre húževnatosť, odhodlanie, hrdosť a energiu ako zvyšok provincie. Nesiem si to všade so sebou, takže si viete predstaviť, aká radosť ma zaplavila, keď som sa dozvedel, že dostanem kľúč od mesta a pomenujú po mne ulicu v meste, ktoré milujem,“ potešil sa Gilgeous-Alexander.
Dvadsaťsedemročný rozohrávač vo štvrtok večer na štadióne v Hamiltone slávnostne otvoril druhú štvrtinu kanadskej súťaže v americkom futbale CFL medzi Hamilton Tiger-Cats a B.C. Lions.
