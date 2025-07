Gilgeous-Alexander predĺži zmluvu s Oklahomou o 4 roky za 285 miliónov

Oklahoma City 1. júla (TASR) - Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander sa dohodol s Oklahomou City Thunder na predĺžení zmluvy o ďalšie štyri roky, za ktoré zinkasuje rekordných 285 miliónov dolárov.



V utorok to zverejnila agentúra AP, ktorá dostala informáciu od osoby, ktorá pozná zákulisie rokovaní. Hráč ani klub však zmluvu ešte oficiálne neoznámili. Malo by sa tak stať najskôr až v nedeľu. O dohode informovala aj mediálna spoločnosť ESPN.



Dvadsaťšesťročný Gilgeous-Alexander v uplynulej sezóne priviedol Oklahomu k jej prvému víťazstvu v NBA a zároveň sa stal najužitočnejším hráčom základnej časti aj finále. Okrem toho bol aj najlepší strelec sezóny.



Podľa nového kontraktu, ktorý vojde v platnosť od ročníka 2027/28, by ma zarobiť približne 63 miliónov dolárov v prvej sezóne a takmer 79 miliónov v sezóne 2030/31, čo bude rekordný ročný zárobok v histórii NBA.