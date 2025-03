Gilgeous-Alexander prispel 51 bodmi k víťazstvu Oklahomy nad Houstonom

výsledky NBA:



Charlotte - Golden State 101:119, Philadelphia - Portland 102:119, Miami - Washington 106:90, Memphis - Atlanta 130:132, Oklahoma City - Houston 137:129, Dallas - Sacramento 98:122, Utah - Detroit 106:134



New York 4. marca (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NBA nad Houstonom 137:129. Ústrednou postavou Thunder bol Shai Gilgeous-Alexander, ktorý si pripísal na konto 51 bodov. V tejto sezóne pokoril Kanaďan 50-bodovú hranicu už štyrikrát, pričom sa mu to podarilo v priebehu uplynulých siedmich týždňov.Atlanta uspela na palubovke Memphisu 132:130 vďaka strele Carisa LeVerta zároveň so záverečným klaksónom. Grizzlies nepomohol k triumfu ani skvelý výkon Damonda Banea, ktorý zaznamenal prvé triple-double v kariére. K 35 bodom, tohtosezónnemu maximu, pridal 10 doskokov a rovnaký počet asistencií.