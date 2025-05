Gilgeous-Alexandra vyhlásili za najužitočnejšieho hráča sezóny NBA

New York 22. mája (TASR) — Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander z tímu Oklahoma City Thunder sa stal najužitočnejším hráčom (MVP) NBA v sezóne 2024/25. V hlasovaní získal viac hlasov ako trojnásobný držiteľ ocenenia Nikola Jokič z Denveru Nuggets.



Podľa televízie TNT získal Gilgeous-Alexander 71 hlasov, kým srbský rozohrávač Jokič ich dostal 29. Dvadsaťšesťročný Kanaďan si tak vylepšil minuloročné druhé miesto, keď zaostal práve za Jokičom. V aktuálnej sezóne zaznamenal priemer 32,7 bodu, 6,4 asistencie a 5,0 doskoku na zápas. S takmer 52-percentnou úspešnosťou streľby z poľa priviedol Oklahoma City k najlepšej bilancii v súťaži s 68 víťazstvami a historickému ligovému rekordu v bodovom rozdiele.



„Počas sezóny sa snažíte na to nemyslieť a sústrediť sa na zlepšovanie a víťazstvá. No ako súťaživý hráč a dieťa, ktoré o tom snívalo, to máte vždy v hlave. Som nesmierne vďačný, že som získal toto ocenenie,“ uviedol Gilgeous-Alexander pre TNT.



Oklahoma City vedie vo finále Západnej konferencie nad Minnesotou Timberwolves 1:0 a Gilgeous-Alexander má šancu zavŕšiť úspešnú sezónu ziskom majstrovského titulu. Poďakoval sa aj spoluhráčom: „Bez nich by to nebolo možné. Počet víťazstiev a spôsob, akým sme ich dosiahli, sú hlavnými dôvodmi, prečo som získal túto cenu.“