< sekcia Šport
Zlodeji sa vlámali do domu hviezdy NBA počas zápasu
Toto vlámanie je podobné sérii nedávnych prípadov, pri ktorých boli cieľom domy známych profesionálnych športovcov po celých Spojených štátoch.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Oklahoma City 1. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje vlámanie do domu, ktorý údajne patrí kanadskému basketbalistovi Shaiovi Gilgeousovi-Alexandrovi z Oklahoma City Thunder. Incident sa stal v noci na piatok, keď úradujúci najužitočnejší hráč NBA hral zápas. Informovala o tom agentúra AP.
Klub informáciu nepotvrdil a médiá odkázal na políciu v meste Nichols Hills, ktoré sa nachádza severne od centra Oklahoma City. Polícia nepotvrdila, kto v dome býva, ani neuviedla, čo mohlo byť z domu odcudzené. „Podozriví opustili oblasť pred príchodom polície. Zatiaľ nebol nikto zatknutý, ale neexistuje dôvod domnievať sa, že verejnosť je v akomkoľvek nebezpečenstve,“ uviedli policajti vo vyhlásení.
Toto vlámanie je podobné sérii nedávnych prípadov, pri ktorých boli cieľom domy známych profesionálnych športovcov po celých Spojených štátoch.
Klub informáciu nepotvrdil a médiá odkázal na políciu v meste Nichols Hills, ktoré sa nachádza severne od centra Oklahoma City. Polícia nepotvrdila, kto v dome býva, ani neuviedla, čo mohlo byť z domu odcudzené. „Podozriví opustili oblasť pred príchodom polície. Zatiaľ nebol nikto zatknutý, ale neexistuje dôvod domnievať sa, že verejnosť je v akomkoľvek nebezpečenstve,“ uviedli policajti vo vyhlásení.
Toto vlámanie je podobné sérii nedávnych prípadov, pri ktorých boli cieľom domy známych profesionálnych športovcov po celých Spojených štátoch.