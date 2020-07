Gilmour bude pre zranenie chýbať Chelsea štyri mesiace

Londýn 10. júla (TASR) - Škótsky futbalista Billy Gilmour z FC Chelsea bude svojmu tímu chýbať pre zranenie kolena až štyri mesiace. V piatok o tom informoval tréner "Blues" Frank Lampard.



Devätnásťročný stredopoliar sa zranil v utorkom zápase Premier League, v ktorom Chelsea zdolala Crystal Palace 3:2. "Som sklamaný, bude nám chýbať tri až štyri mesiace. Hovoril som s ním, zasiahlo ho to, pretože sa dostával do skvelej formy," citovala Lamparda agentúra AFP.