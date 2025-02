Gimenez si otvoril gólový účet v AC Miláno, Retegui knokautoval Hellas

Miláno 9. februára (TASR) - Mexický futbalový reprezentant Santiago Gimenez si otvoril gólový účet v AC Miláno. V dueli 24. kola talianskej Serie A prispel k triumfu 2:0 na pôde Empoli, po ktorom sa "rossoneri" posunuli v neúplnej tabuľke na siedme miesto. Hostí poslal do vedenia portugalský krídelník Refael Leao, Gimenez v 76. minúte spečatil trojbodový zisk.



"Skórovať prvýkrát v drese AC Miláno je skvelý pocit. Museli sme dohrávať s desiatimi, o to viac nás teší, že sme dokázali zvíťaziť," uviedol Gimenez, ktorý prišiel na San Siro v zime z holandského Feyenoordu Rotterdam. Práve tím slovenského obrancu Dávida Hancka bude v stredu súperom Milánčanov v úvodnom dueli play off o postup do osemfinále Ligy majstrov. "Bude to naozaj náročné a plné emócií. Feyenoord mi dal v mojej kariére veľmi veľa, je to ako rodina," zdôraznil Maxičan.



Hráči Atalanty Bergamo deklasovali Hellas Verona na jeho pôde 5:0. V drese domácich odohral 80 minút slovenský reprezentant Tomáš Suslov. Hostia rozhodli o svojom triumfe ešte v prvom polčase, kde skórovali štyrikrát. Minútu pred polčasovou prestávkou zavŕšil svoj hetrik Mateo Retegui, ktorý pridal v druhom polčase aj štvrtý zásah a s 19 gólmi kraľuje ligovej tabuľke strelcov. Atalanta si udržala sedembodový náskok pred štvrtým Juventusom.



Ondrej Duda nefiguroval na zápasovej súpiske. Po tom čo si odpykal trojzápasový dištanc za červenú kartu a urážku rozhodcu by mal byť Hellasu k dispozícii už v nasledujúcom stretnutí na pôde milánskeho AC. "V prvom rade sa chcem ospravedlniť našim fanúšikom, pretože proti Atalante sme podali hanebný výkon. Musíme túto prehru rýchlo hodiť za hlavu a proti AC sa prezentovať v diametrálne odlišnom svetle," zdôraznil pre klubový web Hellasu tréner Paolo Zanetti. Jeho tím figuruje na 14. priečke.