Ginter podstúpi operáciu, sezóna sa pre neho skončila

Freiburg 4. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Matthias Ginter bude chýbať v zostave bundesligového Freiburgu do konca tejto sezóny. Podľa agentúry DPA musí podstúpiť operáciu Achillovej šľachy, ktorú si poranil v polovici marca.



"Nanešťastie sa pre neho sezóna predčasne skončila. Veľmi nás to mrzí, pretože mal malú nádej hrať aj na domácich ME. Dúfame, že to nebude veľká operácia a bude môcť nastúpiť do novej sezóny," uviedol tréner Christian Streich. Tridsaťročný obranca v tomto ročníku odohral 23 ligových zápasov. Na konte má aj 51 reprezentačných štartov.