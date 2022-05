Giordano zostáva v Toronte, s Maple Leafs podpísal dvojročný kontrakt

Toronto 23. mája (TASR) - Skúsený kanadský hokejový obranca Mark Giordano bude v NHL naďalej obliekať dres Toronta. S vedením Maple Leafs sa dohodol na novom dvojročnom kontrakte v celkovej hodnote 1,6 milióna dolárov, v priemere tak zarobí 800.000 USD za sezónu.



Giordano sa mohol stať po sezóne voľným hráčom. V Toronte však chcel zostať, aj za cenu, že pôjde platovo dole. Doteraz bral ročne 6,75 milióna dolárov.



Tridsaťosemročný Giordano prišiel do Toronta pred uzávierkou výmien zo Seattlu, aby mužstvu pomohol v play off. "Javorové listy" však vypadli už v 1. kole, keď v sérii s dvojnásobným obhajcom titulu Tampou Bay prehrali 3:4 na zápasy. Giordano nazbieral v základnej časti v dresoch Kraken a Maple Leafs 35 bodov (8+27) v 75 zápasoch, v siedmich dueloch play off pridal dve asistencie.



Svoje najslávnejšie časy zažil v Calgary, v tíme Flames hral dlhých 15 rokov a osem sezón bol jeho kapitánom. V roku 2019 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. Informoval o tom web TSN.ca.