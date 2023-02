Giorgiová si v Meride pripísala štvrtý triumf v kariére

dvojhra - finále:



Camila Giorgiová (Tal.) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 7:6 (3), 1:6, 6:2

Merida 27. februára (TASR) - Talianska tenistka Camila Giorgiová sa stala víťazkou turnaja v mexickej Meride. Vo finále zdolala Švédku Rebeccu Petersonovú 7:6 (3), 1:6, 6:2.Talianka zaznamenala štvrtý turnajový triumf v kariére, predtým uspela ešte v roku 2021 v Montreale. Podujatie znamenalo pre ňu návrat do formy. Tridsaťjedenročná Talianka bola svojho času v rebríčku WTA aj na 26. mieste, no v súčasnosti klesla na 68. priečku. Pred príchodom do Meridy bolo jej najlepším vystúpením štvrťfinálová účasť v Eastbourne v júni minulého roka.