Giorgiová triumfovala na tenisovom turnaji v Montreale

Dvojhra - finále:



Camila Giorgiová (Tal.) - Karolína Plíšková (ČR-4) 6:3, 7:5

Montreal 15. augusta (TASR) - Talianska tenistka Camila Giorgiová triumfovala na turnaji WTA 1000 v Montreale. V nedeľňajšom finále dvojhry zdolala štvrtú nasadenú Karolínu Plíškovú z Česka v dvoch setoch 6:3 a 7:5.Pred dvadsaťdeväťročnú Giorgiovú je to tretie víťazstvo na okruhu WTA a zároveň najväčší úspech v kariére. Predtým vyhrala Rosmalen Open 2015 v Holandsku a Linz Open 2018 v Rakúsku. Rovnako stará Plíšková prehrala aj tretie tohtoročné finále, neuspela ani vo Wimbledone a v Ríme.Prvý set bol vyrovnaný do stavu 3:3, Giorgiová následne súperku brejkla a podarilo sa jej to aj v deviatej hre, keď premenila druhý setbal. V druhej sade stratili obe hráčky svoje podanie a stav bol vyrovnaný 5:5. Záver zvládla lepšie 71. hráčka rebríčka Giorgiová, ktorá sa ujala vedenia pri svojom podaní 6:5 a štvrtým brejkom v zápase rozhodla o svojom triumfe.