Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
< sekcia Šport

Girmay opustí tím Intermarché–Wanty: „Bola to úžasná cesta“

.
Na snímke Biniam Girmay. Foto: TASR/AP

Girmay je spájaný s prestupom do tímu NSN Cycling, ktorý predtým vystupoval pod názvom Israel Premier-Tech.

Autor TASR
Paríž, 28. novembra (TASR) – Eritrejský cyklista Biniam Girmay, ktorý sa zapísal do histórie ako prvý Afričan tmavej pleti s víťazstvom v etape na Grand Tour, opustí tím Intermarché–Wanty pred začiatkom budúcej sezóny. Belgický tím to oznámil v piatok.

Dvadsaťpäťročný Girmay prišiel do tímu v roku 2021 a o rok neskôr triumfoval v etape na Giro d’Italia. Minulý rok získal zelený dres pre najlepšieho šprintéra na Tour de France a zaznamenal aj tri etapové víťazstvá.

S Intermarché–Wanty to bola pre mňa úžasná cesta. Stále som vďačný za dôveru, ktorú vo mňa vložili pred piatimi rokmi, a za to, že mi dali šancu stať sa jazdcom World Tour. Teraz je však čas na novú kapitolu, chcem poďakovať všetkým v Intermarché–Wanty za uplynulých päť sezón,“ citovala agentúra AFP Girmaya, ktorý nespomenul svoj budúci tím. Zmluvu mal platnú až do roku 2028.

Girmay je spájaný s prestupom do tímu NSN Cycling, ktorý predtým vystupoval pod názvom Israel Premier-Tech. V budúcej sezóne sa Intermarché–Wanty zlúči s Lottom a prvé veľké preteky roka, Tour Down Under v Austrálii, sa začnú 20. januára.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu