Girmay predĺžil kontrakt s Intermache. Tím je mi ako rodina, povedal

Paríž 22. júla (TASR) - Eritrejský cyklista Biniam Girmay predĺžil kontrakt s tímom Intermarche-Wanty. V belgickej stajni pobudne najmenej do roku 2028.



Girmay sa na uplynulých pretekoch Tour de France predstavil vo skvelej forme. Na najprestížnejšom cyklistickom podujatí triumfoval v troch etapách i bodovacej súťaži a stal sa prvým Afričanom tmavej pleti, ktorému sa to podarilo. V Intermache pôsobí od roku 2021. "Intermarche-Wanty je mi ako rodina, perfektný tím na dosiahnutie mojich cieľov. Tím ma podporoval a dôveroval mi za každých okolností, dokonca aj v tých najťažších chvíľach. Predĺženie tohto dobrodružstva o ďalšie dva roky je jasná voľba," uviedol Girmay na sociálnej sieti. Dvadsaťštyriročný Eritrejčan bude najbližšie štartovať na nadchádzajúcich OH v Paríži.