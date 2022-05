Girmay sa do desiatich dní vráti k tréningu

Lavarone 25. mája (TASR) - Eritrejský cyklista Biniam Girmay by sa mal vrátiť do tréningového procesu do desiatich dní. Dvadsaťdvaročný pretekár sa zotavuje po kurióznom zranení, keď ho pri oslavách triumfu v 10. etape Giro d'Italia pri otváraní fľaše Prosecca trafila do ľavého oka korková zátka.



Girmay si tak nešťastnými oslavami sám ukončil pôsobenie na tohtoročných pretekoch, keďže rovno z pódia ho museli odviezť do nemocnice v Jesi.



"Biniam Girmay podstúpil v utorok v Belgicku nové vyšetrenie. Jeho oko potrebuje ešte odpočinok, no Biniam by mal začať s tréningom v priebehu nasledujúcich desiatich dní," uviedol v stredu jeho tím Intermarché-Wanty-Gobert.



Girmay triumfoval v etape, ktorá viedla z Pescary do Jesi a merala 196 km. Dvadsaťdvaročný jazdec uspel v záverečnom špurte pred Holanďanom Mathieuom van der Poelom (Alpecin-Fenix) a stal sa prvým africkým víťazom etapy na Gire. "Už sa cítim lepšie, som rád, že nebudem mať žiadne následky. Dúfam, že budem môcť pretekať po krátkom oddychu doma v Asmare. Stále sledujem náš tím na Gire a teším sa z ďalšieho úspechu," povedal Girmay, ktorého tímový kolega Jan Hirt z Česka vyhral utorňajšiu 16. etapu. Informovala agentúra AFP.