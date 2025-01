Girmová prvá hráčka s prestupovou čiastkou cez milión dolárov

Londýn 26. januára (TASR) - Americká futbalistka Naomi Girmová sa stala prvou hráčkou, ktorej prestupová hodnota dosiahla sumu milión dolárov. Dvadsaťštyriročná obrankyňa išla zo zámorského klubu San Diego Wave do londýnskej Chelsea.



Samotný klub sumu nezverejnil, no americké i britské médiá informovali o platbe vo výške 900.000 libier (1,1 milióna USD). Predtým bol najdrahší transfer zambijskej útočníčky Rachael Kundananjiovej, za ktorú zaplatil vlani americký Bay FC 788.000 dolárov klubu Madrid CFF. Girmovej platila zmluva do roku 2026 a zaujímali sa o ňu aj Lyon a Arsenal. Obrankyňa bola na trávniku prítomná pred nedeľným derby úradujúcich majsteriek práve proti Arsenalu, ktorý vyhrala Chelsea 1:0.



"Som šťastná a skutočná nadšená, že tu môžem byť. Nemôžem tomu uveriť. Na prestup do Chelsea ma presvedčila tunajšia kultúra, víťazná mentalita, personál a hráčky. Je to najlepšie prostredie na učenie sa a rast. Práve to chcem teraz robiť, takže to pre mňa bola jednoduchá voľba," povedala Girmová. Premiéru v národnom tíme si odbila v roku 2022, absolvovala 44 zápasov a bola súčasťou zlatého družstva z vlaňajšej olympiády v Paríži. Informácie priniesla agentúra AP.