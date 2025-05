Giro: Asgreen s prvým triumfom, celkovým lídrom stále Del Toro

Giro d'Italia - 14. etapa (Treviso - Nova Gorica, 195 km):



1. Kasper Asgreen (Dán./EF Education-EasyPost) 4:04:40 h, 2. Kaden Groves (Aus./Alpecin-Deceuninck), 3. Olav Kooij (Hol./Visma), 4. Orluis Aular (Ven./Movistar), 5. Stefano Oldani (Tal./Cofidis), 6. Mirco Maestri (Tal./Polti), 7. Derek Gee (Kan./Israel-Premier Tech) 8. Thomas Pidcock (V. Brit./Q36.5 Pro Cycling), 9. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./EF Education-EasyPost) 10. Mikkel Froelich Honore (Dán./EF Education-EasyPost) všetci + 16 s

celkové poraide:



1. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) 50:37:55 h, 2. Simon Yates (V. Brit./Visma) +1:20 minm, 3. Juan Ayuso Pesquera (Šp./SAE Team Emirates - XRG) +1:26, 4. Carapaz Montenegro +2:07, 5. Primož Roglič (Slov./Red Bull-Bora-Hansgrohe) +2:23, 6. Gee +2:54, 7. Damiano Caruso (Tal./Bahrajn Victorious) +2:55, 8. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn Victorious) +3:02, 9. Egan Arley Bernal Gomez (Kol./Ineos Grenadiers) +3:38; 10. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) +3:45

Nova Gorica 24. mája (TASR) - Dánsky cyklista Kasper Asgreen vyhral 14. etapu tohtoročného Giro d'Italia. Jazdcovi tímu Education–EasyPost vyšiel na 195 kilometrov dlhej rovinatej trati vedúcej z Trevisa do slovinskej Novej Gorice únik a dosiahol premiérový triumf na Gire. Pred Austrálčanom Kadenom Grovesom (Alpecin) a Olavom Kooijom z Holandska (Visma) mal náskok 16 sekúnd. Na čele celkového poradia zostal Mexičan Isaac Del Toro (SAE Team Emirates).Giro zavítalo pred koncom druhého týždňa do Slovinska, no domáci fanúšikovia si nevychutnali Primoža Rogliča. Slovinec stratil spolu s ďalšími lídrami čas pri hromadnom páde. Etapa s troma stúpaniami štvrtej kategórie sľubovala šprintérsky dojazd, no napokon miešali kartami daždivé počasie a technické pasáže.V úniku sa ocitla štvorica Asgreen, Clement Davy (Groupama - FDJ), Mirco Maestri (Polti VisitMalta) a Martin Marcellusi (Bardiani). Ich náskok si však pelotón strážil. V závere etapy spôsobil pád na mokrej dlažbe vážne komplikácie pre Gulia Cicconeho, ktorému pomáhal celý tím Lidl-Trek. Vpredu sa situácia rozdelila, Asgreen sa osamostatnil päť kilometrov pred cieľom a svoj útok dotiahol do víťazného konca. V šprinte o druhé miesto uspel Groves pred Kooijom. Etapa zamiešala kartami celkového poradia, stratili viacerí favoriti vrátane Rogliča či Egana Bernala stratili.“ povedal Asgreen pre akreditované médiá.