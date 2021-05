Giro d´Italia: Bettiol zvíťazil v 18. etape

Stradella 27. mája (TASR) - Domáci cyklista Alberto Bettiol z tímu EF Education-Nippo triumfoval vo štvrtkovej 18. etape pretekov Giro d´Italia. Na druhom mieste skončil ďalší Talian Simone Consonni (Cofidis, Solutions Crédits) a tretí bol Ír Nicolas Roche (DSM). Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe finišoval v pelotóne, ktorý mal výrazné manko.



Úsek z Rovereta do Stradelly bol s 231 kilometrami najdlhší na celom podujatí. Cyklisti absolvovali rovinatý profil so zvlneným záverom, kde boli rozhodujúce štyri stúpania. Už v úvode sa odtrhol početný, 23-členný únik a začal pracovať na budovaní svojho náskoku. Vo vedúcej skupine nefigurovali ašpiranti na umiestnenie v celkovom poradí alebo bodovacej súťaži, Saganov tím ani Ineos Grenadiers s držiteľom ružového dresu Eganom Bernalom preto nemali záujem stíhať únik. Sagan si v pelotóne strážil najbližších prenasledovateľov Davideho Cimolaia aj Fernanda Gaviriu.



Štyridsať kilometrov pred cieľom viedol únik až o 15,5 minúty. Na víťaza čakalo 50 bodov do bojov o cyklámenový dres, pokiaľ by v predstihu pred hlavným balíkom finišovalo minimálne pätnásť cyklistov, Sagan ani jeho konkurenti by nezískali v poslednej etape vhodnej pre rýchlostných pretekárov žiadne body. Výrazný náskok si lídri priviezli až pod prvé stúpanie, na úpätí ktorého sa začalo útočiť.



Vyše 25 km pred páskou to vyskúšal špecialista na časovky Rémi Cavagna. Stíhať sa ho vydal Bettiol a v závere mal najviac síl. Súpera dostihol približne 7 km do cieľa a veľmi rýchlo sa od neho aj odpútal. V zjazde a na rovine si už suverénne postrážil víťazstvo. Pelotón s nositeľmi všetkých farebných dresov vo chvíľach jeho triumfu zaostával okolo 20 min. "Veľmi som túžil po tomto úspechu. Už som premrhal niekoľko príležitostí, takže mi na tom naozaj záležalo. Bolo nesmierne náročné dostať sa do úniku v treťom týždni pretekov, ale vedel som, že na to mám, keď sa môžem viac spoľahnúť na moje nohy ako na šťastie," citoval 27-ročného Bettiola portál cyclingnews.com.