De Bondt vyhral po úniku 18. etapu Gira, na čele sa udržal Carapaz

Treviso 26. mája (TASR) - Belgický cyklista Dries de Bondt triumfoval vo štvrtkovej 18. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec stajne Alpecin-Fenix sa presadil v špurte štvorice po celodennom úniku a 156 km dlhú trať z obce Borgo Valsugana do Trevisa zvládol za 3:21:22 h. Druhý finišoval domáci Edoardo Affini (Jumbo-Visma) a tretí skončil Dán Magnus Cort (EF Education). Na čele celkového poradia sa udržal Ekvádorčan Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers).



Po dvoch náročných dňoch v kopcoch a pred ďalšími dvoma, ktoré na pelotón čakali v piatok a sobotu, pripravili organizátori krátku a prevažne nenáročnú etapu. Bola to posledná šanca pre šprintérov na tohtoročnom Gire, no úvodných 100 km malo zvlnený profil a pred nájazdom na záverečnú rovinatú časť stál pred pelotónom síce krátky, no prudký kopec Muro di Ca’ del Poggio (1 km, 12,3%). Aj preto si museli šprintérske tímy počas celého priebehu strážiť situáciu. V úvode sa im to podarilo a do úniku pustili len štvoricu. Okrem De Bondta, Affiniho, Corta a Davideho Gabbura (Bardiani-CSF-Faizan) sa pokúšalo odtrhnúť aj veľa ďalších, no jazdci QuickStepu, DSM a FDJ im nedali šancu. Kvarteto malo po 30 km k dobru 2:30 minúty a čakal ho dlhý deň na čele s malou šancou na úspech.



Štvorica sa jej však chopila naplno, výborne spolupracovala a pod Muro di Ca’ del Poggio si priniesla rovnaký náskok. Bez ujmy zvládla aj prudké stúpanie a na zjazde dokonca pridala ďalších 30 sekúnd k dobru. Do cieľa však zostávalo ešte 40 km a začala sa naháňačka s pelotónom. Úniku pomáhali kľukaté cesty a 11 km pred páskou stále živil nádej na víťazstvo. Náskok bol 1:08 minúty. Na čele pelotónu pracovali hlavne jazdci QuickStepu a SAE Team Emirates, ktorí nasadili vysoké tempo a z pelotónu odpadávalo stále viac a viac pretekárov. Manko na únik však vôbec neklesalo, aj šesť kilometrov pred cieľom bolo minútové a tak sa o víťazovi rozhodlo medzi štvoricou v úniku. Najlepšie nohy v závere mal De Bondt, ktorý si pripísal šieste a najväčšie víťazstvo v kariére.