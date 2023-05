Giro: Denz vyhral 14. etapu, na čele je prekvapujúco Armirail

1. Nico Denz (Nem./Bora-Hansgrohe) 4:37:30 h, 2. Derek Gee (Kan./Izrael-Premier Tech), 3. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-EasyPost) obaja rovnaký čas, 4. Laurenz Rex (Belg./Intermarché-Circus-Wanty) +1 s, 5. Davide Ballerini (Tal./Soudal-QuickStep) rovnaký čas, 6. Toms Skujinš (Lot./Trek-Segafredo) +4, 7. Marius Mayrhofer (Nem./DSM) +10, 8. Stefano Oldani (Tal./Alpecin-Deceuninck) +20, 9. Andrea Pasqualon (Tal./Bahrajn-Victorious) +50, 10. Mirco Maestri (Tal./Eolo-Kometa) rovnaký čas

1. Bruno Armirail (Fr./Groupama-FDJ) 56:17:01 h, 2. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers) +1:41 min, 3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:43, 4. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +2:03, 5. Andreas Leknessund (Nór./DSM) +2:23, 6. Damiano Caruso (Tal./Bahrajn-Victorious) +3:09, 7. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) +3:33, 8. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) +4:26, 9. Laurens de Plus (Belg./Ineos Grenadiers) +4:49, 10. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +4:54

Cassano Magnago 20. mája (TASR) - Nemecký cyklista Nico Denz vyhral sobotňajšiu 14. etapu 106. ročníka Giro d´Italia a zopakoval tak úspech zo štvrtka. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v špurte malej skupiny po dlhom úniku a cieľ 194 km dlhej trate zo Sierre do Cassana Magnago preťal v čase 4:36:41 h. Druhý skončil Kanaďan Derek Gee (Izrael-Premier Tech) a tretí finišoval domáci Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). Pelotón prišiel do cieľa s mankom vyše 20 minút a tak sa prekvapujúco menilo aj poradie na čele. Do ružového dresu sa obliekol Francúz Bruno Armirail z tímu Groupama-FDJ.Sobotňajšia etapa mala hneď v úvode jedinú horskú prémiu 1. kategórie Passo del Sempione (19,9 km, 6,6%), po ktorej nasledoval dlhý zjazd a sto kilometrov po rovine do cieľa. Ešte pred stúpaním sa odtrhla takmer 30-členná skupina, ktorú nechal pelotón odísť. Najlepšie postavený v celkovom poradí v nej bol Armirail s mankom 18:37 min na prvého Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers). Na vrchole kopca mal únik k dobru už skoro sedem minút a náskok neustále narastal. Počas etapy pršalo a tak si cyklisti museli dávať na zjazde poriadny pozor. Sto km pred cieľom strácal pelotón už vyše desať minút a bolo zrejmé, že víťaz etapy vzíde z úniku. O ďalších 50 km prišli prvé útoky a odtrhnúť sa podarilo štvorici Toms Skujinš, Laurenz Rex, Davide Ballerini a Stefano Oldani. Ich náskok pomaličky stúpal a 30 km pred páskou mali k dobru 40 sekúnd. Pred pelotónom to bol už priepastný náskok takmer 20 minút, čiže pretekári v úniku bojovali aj o výrazný posun v celkovej klasifikácii. Štvoricu v závere dobehla skupinka prenasledovateľov a z osmičky pretekárov sa v špurte do kopca nakoniec presadil Denz pred Geem a Bettiolom. O víťazovi rozhodla cieľová fotografia.Dvadsaťdeväťročný Denz si pripísal druhý triumf na prebiehajúcom Gire, pred dvoma dňami vyhral aj 12. etapu do Rivoli. "" povedal v cieli Denz.