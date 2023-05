Giro: Denz vyhral z úniku 12. etapu, v ružovom zostal Thomas

Giro d'Italia - 12. etapa (Bra - Rivoli, 179 km):



1. Nico Denz (Bora-hansgrohe) 4:18:11 h, 2. Toms Skujinš (Lot./Trek-Segafredo) rovnaký čas, 3. Sebastian Berwick (Austr./Israel-Premier Tech) +3 s, 4. Alessandro Tonelli (Tal./Green Project-Bardiani) +58, 5. Marco Frigo (Tal./Israel-Premier Tech) +2:07 min, 6. Ilan Van Wilder (Bel./Soudal Quick-Step), 7. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-Easy Post), 8. Cristian Scaroni (Tal./Astana Qazaqstan), 9. Michel Hessmann (Nem./Jumbo-Visma), 10. Alex Baudin (Fr./AG2R Citroën) všetci +2:20





Celkové poradie (po 12 z 21 etáp):



1. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos Grenadiers) 49:02:05 h, 2. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) +2 s, 3. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +22, 4. Andreas Leknessund (Nór./DSM) +35, 5. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) +1:28 min, 6. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:52, 7. Edward Dunbar (Ír./Team Jayco AlUla), 8. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) obaja +2:32, 9. Laurens De Plus (Bel./Ineos Grenadiers) +2:36, 10. Aurelien Paret-Peintre (Fr./AG2R Citroën Team) +2:48

Rivoli 18. mája (TASR) - Nemecký cyklista Nico Denz vyhral z dlhého úniku dvanástu etapu Giro d'Italia pred Lotyšom Tomsom Skujinšom (Trek-Segafredo), tretí finišoval Austrálčan Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech). Pre 29-ročného jazdca tímu Bora-hansgrohe to bol prvý triumf na pretekoch Grand Tour. V celkovom poradí neprišlo k zmenám na čele, ružový dres pre lídra si po absolvovaní 179 km dlhej trasy z Bra do Rivoli udržal Brit Geraint Thomas z Ineosu Grenadiers.Štvrtková etapa bola ako šitá pre klasikárov a odolných šprintérov. Šancu na úspech mala aj unikajúca skupina a práve tento scenár sa napokon naplnil. Najťažším kopcom bol Colle Braida (9,8 km; 7,1 %) s vrcholom iba 27 kilometrov pred cieľom. Na začiatku etapy sa vpredu sformovala skupina tridsiatich pretekárov, ktorá mala 114 km pred cieľom pred pelotónom náskok 3:15 min. Na rýchlostnú prémiu priviedol únik Trek a Pedersen získal dvanásť bodov.Počasie sa postupne zhoršovalo a podobne ako v predošlých etapách začalo pršať, po chvíli však dážď ustal. Z úniku sa utrhli Battistella, Denz, Skujinš, Berwick a Tonelli, balík so šesťminútovým mankom viedli jazdci Ineosu. Vedúca skupina, z ktorej vypadli Battistella a Tonelli, začala stúpať na Colle Braida s trojminútovým náskokom na prenasledovateľov.Zhruba 28 kilometrov pred cieľom sa druhá a tretia skupina spojili. Vedúce trio prešlo cez vrchol spoločne, osemnásť bodov uchmatol Skujinš. Vpredu bol najaktívnejší Denz, Skujinš mu však dobre sekundoval a keď sa k nim pridal Berwick, bolo jasné, že z tejto trojice vzíde víťaz etapy. Taktizovať začali už dva kilometre pred cieľom. Z prvého miesta musel šprintovať Denz, ale Nemec sa s tým výborne vyrovnal a v špurte nedal Skujinšovi šancu.citoval Denza portál cyclingnews.com.