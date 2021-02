Giro d'Italia 2021 odštartuje 8. mája časovkou v Turíne

Miláno 4. februára (TASR) - Tohtoročné preteky Giro d'Italia odštartujú 8. mája individuálnou časovkou v uliciach Turína. Vo štvrtok to oznámili organizátori podujatia.



Prvé tri etapy 104. ročníka Gira sa pôjdu v regióne Piemont na severozápade Talianska. Druhá etapa, ktorá bude vyhovovať šprintérom, povedie zo Stupinigi do Novary a bude merať 173 kilometrov. Za ňou nasleduje 187 km dlhá etapa z Bielly do Canale. V Piemonte sa uskutoční v záverečnom týždni aj 19. etapa s finišom na Alpe di Mera.



Bude to po rokoch 1961 a 2011 tretíkrát, čo sa v Turíne uskutoční Grande Partenza. Zvyšok trate Gira (8.-30. mája) zatiaľ organizátori nezverejnili.



Vlaňajšiu edíciu Giro d'Italia, ktorú pre pandémiu koronavírusu presunuli na október, vyhral Brit Tao Geoghegan Hart z tímu Ineos. Informovala agentúra AFP.