Giro d'Italia: Kuss zvíťazil v 19. etape, Vingegaard naďalej v ružovom
Pretekárov čakala zrejme najnáročnejšia etapa na tohtoročnom Gire, počas ktorej nastúpali celkovo 5000 výškových metrov.
Autor TASR,aktualizované
Alleghe 29. mája (TASR) - Americký cyklista Sepp Kuss triumfoval v „kráľovskej“ 19. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Visma–Lease a Bike zvíťazil na 151 km dlhej trase z Feltre do Alleghe s 13-sekundovým náskokom pred Kanaďanom Derekom Gee-Westom (Lidl–Trek), tretí skončil s odstupom 36 sekúnd ďalší pretekár Lidl–Treku, domáci Giulio Ciccone. Slovenský jazdec Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets obsadil 145. miesto (+46:25).
Kuss zaznamenal prvý triumf na Gire a skompletizoval tak etapové víťazstvá na všetkých podujatiach Grand Tour. Na čele celkového poradia zostáva naďalej Dán Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ktorý vedie pred Felixom Gallom s náskokom 4:03 min. Na tretiu pozíciu sa posunul Jai Hindley (+05:04). Kubiš figuruje v celkovej klasifikácii na 134. priečke.
Pretekárov čakala zrejme najnáročnejšia etapa na tohtoročnom Gire, počas ktorej nastúpali celkovo 5000 výškových metrov. Na víťazstvo si brúsili zuby viacerí vrchári, o vrchársky dres chcel zabojovať Ciccone. V úvode etapy prišla informácia o odstúpení víťaza troch etáp Ekvádorčana Jhonatana Narvaeza, ktorý doplatil na obrovské vyčerpanie a kolíziu po 18. etape, keď narazil do tímového autobusu. Na čele sa rýchlo vytvorila 20-členná skupina, v ktorej okrem vrchárskych velikánov ako Damiano Caruso (Bahrajn Victorious), Enric Mas (Movistar), Jan Hirt (Picnic), David de la Cruz (Pinarello), Kuss, Giulio Pellizzari (Red Bull), Wout Poels (Unibet) sa dostali aj šiesty muž celkového poradia Gee a siedmy Michael Storer (Tudor).
Ciccone uchmatol prvé tri vrchárske prémie a snažil sa vyhrať aj na Passo Giau. Na jeho úpätí malo čelo náskok niečo vyše dvoch minút na pelotón. Počas stúpania sa situácia vpredu viackrát menila, v šprinte na vrchole však dominoval opäť Ciccone a ukoristil prestížnu „Cima Coppi“. Pelotón sa medzitým riedil, na vrchole sa objavilo spolu už len 12 ľudí, pričom na Cicconeho a spol. strácali tri minúty. Na predposlednom kopci Passo Falzarego sa Einerovi Rubiovi z Movistaru podarilo zdolať Cicconeho, Talian teda prehral boj o víťazstvo na prémii až na piaty pokus. V zjazde domáci matador stavil všetko do útoku a podarilo sa mu výrazne odskočiť. Päťčlenná skupina za ním strácala a dobehli ju Hirt s Carusom. Pomerne rýchlo Ciccone ušiel na dve a pol minúty, čakalo ho však cieľové stúpanie na Piani di Pezze (5 km, sklon 9,6 percenta). Prenasledovatelia postupne z manka uberali, tri kilometre pred cieľom mal Talian už len minútový náskok. Cicconeho sa vydali stíhať Pellizzari a Kuss, ku ktorým sa potom pridal aj Gee-West. Najviac síl preukázal Kuss, ktorý sa odpútal od dvojice a 2,2 km pred cieľom sa „prehnal“ okolo Cicconeho. Ten sa nechal krátko na to predstihnúť aj Gee-Westom. Skupinka s Vingegaardom strácala na Američana približne 55 sekúnd. Kussovi v závere ubúdala energia, ale stačilo to na to, aby triumfoval s 13-sekundovým náskokom pred Kanaďanom. Ciccone napokon uhájil aspoň tretiu priečku pred Vingegaardom, Gallom a Hindleym.
„Vedel som, že (Ciccone) bude zrýchľovať na vrchole horských prémií. Na cieľovom stúpaní sa obzrel za seba a zbadal medzeru. Pred vrcholom mal minútový náskok, tak som si myslel, že je rozhodnuté. Pravdupovediac, bol som trochu demotivovaný, pretože som si už myslel, že je koniec, no snažil som sa koncentrovať na čo najrýchlejšie možné stúpanie. V závere som trpel, musel som bojovať až do konca. Vedel som, že moja mama bude stáť 500 metrov od cieľa. Je to pre mňa pekné víťazstvo. Triumf na Gire je niečo, o čom som vždy sníval, no každý rok je to ťažšie a ťažšie. Myslím si, že vyhrať etapu na Gire bude stále náročnejšie. Nemôžem tomu jednoducho uveriť,“ citoval víťaza portál Cyclingnews.
výsledky 19. etapy Giro d'Italia (Feltre – Alleghe, 151 km): 1. Sepp Kuss (USA/Visma–Lease a Bike) 4:28:33 h, 2. Derek Gee-West (Kan./Lidl-Trek) +13 s, 3. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +36, 4. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM Team), 5. Jonas Vingegaard (Dán./Visma–Lease a Bike) obaja +39, 6. Jai Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansgrohe) +43, 7. Damiano Caruso (Tal./Bahrajn Victorious) +1:06 min., 8. Davide Piganzoli (Tal./Visma–Lease a Bike) +1:11, 9. Einer Augusto Rubio Reyes (Kol./Movistar), 10. Michael Storer (Austr./Tudor Pro Cycling Team) obaja +1:19, ..., 145. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) +46:25
celkové poradie po 19. etape: 1. Vingegaard 75:13:16 h, 2. Gall +4:03 min., 3. Hindley +5:04, 4. Thymen Arensman (Hol./Netcompany Ineos) +5:33, 5. Gee-West +6:31, 6. Afonso Eulalio (Portug./Bahrajn Victorious) +7:26, 7. Storer +7:50, 8. Piganzoli +8:29, 9. Caruso +9:01, 10. Egan Bernal (Kol./Netcompany Ineos) +11:19, ..., 134. KUBIŠ +4:56:41
