Giro d´Italia: Oddychovú 6. etapu vyhral Demare, v ružovom stále Lopez

výsledky 6. etapy (Palmi - Scalea, 192 km):

1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 5:02:33 h

2. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal)

3. Mark Cavendish (V.Brit./Quick-Step Alpha Vinyl)

4. Biniam Girmay (Eri./Intermarché-Wanty-Gobert)

5. Giacomo Nizzolo (Tal./Israel-Premier Tech)

6. Phil Bauhaus (Nem./Bahrajn Victorious)

7. Andrea Vendrame (Tal./AG2R Citroën)

8. Simone Consonni (Tal./Cofidis)

9. Vincenzo Albanese (Tal./EOLO-Kometa)

10. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo) všetci rovnaký čas



celkové poradie:



1. Juan Pedro Lopez (Šp./Trek-Segafredo) 23:23:06 h

2. Lennard Kämna (Nem./Bora-hansgrohe) +38 s

3. Rein Taaramäe (Est./Wanty-Gobert) +58

4. Simon Yates (V.Brit./Bike-Exchange) +1:42 min

5. Mauri Vansevenant (Belg./Deceuninck-Quick-Step) +1:47

6. Wilco Kelderman (Hol./Bora-hansgrohe) +1:55

7. Joan Almeida (Portug/UAE Team Emirates) +1:58

7. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +2:00

9. Richie Porte (Aus./Ineos Grenadiers) +2:04

10. Romain Bardet (Fr./DSM) +2:06



Scalea 12. mája (TASR) - Víťazom štvrtkovej 6. etapy 105. ročníka cyklistických pretekov Giro d´Italia sa stal Francúz Arnaud Demare, ktorý triumfoval aj v stredu. Jazdec tímu Groupama-FDJ sa presadil v záverečnom špurte a 192 km dlhú trať z Palmi do Scaley zvládol za 5:02:33 h. Druhý finišoval Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Soudal) a tretí skončil Brit Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl). Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo, vedie Španiel Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo).Pre tridsaťročného Demarea to bolo siedme víťazstvo na Gire v kariére, tentokrát vyhral len o milimetre a jeho triumf potvrdil až fotofiniš. "," citovala ho agentúra AP.Vo štvrtok čakala na pelotón rovinatá trať s jediným stúpaním 4. kategórie na začiatku. Prekvapujúco sa od úvodu vôbec neútočilo a celý pelotón išiel vo veľmi pomalom tempe. Až po 21 kilometroch sa k niečomu odhodlal domáci Diego Rosa z tímu Eolo-Kometa a na stúpaní si vytvoril náskok. Ten sa postupne vyšplhal na päť minút. Trochu vzruchu priniesla šprintérska prémia krátko po vrchole kopca, no potom sa situácia zase dostala do "normálu" a pelotón sa pomaličky presúval k cieľu, ten bol vzdialený ešte 150 km.Nič sa nezmenilo ani po ďalších 50 km, všetci v pelotóne si povedali, že si oddýchnu pred náročným záverom týždňa, a boli spokojní s tým, že o víťazovi rozhodne hromadný špurt. Len Rosa si išiel sám na čele, jeho náskok postupne klesal a 40 km pred cieľom mal k dobru už len minútu. Jeho únik sa skončil 28 km pred páskou a potom už všetko smerovalo k hromadnému špurtu. Ten bol proti vetru a Cavendish doň vstúpil príliš skoro, za ním sa vyviezli Ewan a Demare, ktorý v tesnom finiši vyhral a pripísal si druhý triumf za sebou.V piatok je na programe takmer 200 km dlhá trasa z Diamante do Potenzy so štyrmi stúpaniami a 4730 výškovými metrami.