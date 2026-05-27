Giro d'Italia: V 17. etape triumfoval Dán Valgren
Autor TASR
Andalo 27. mája (TASR) - Dánsky cyklista Michael Valgren z tímu EF Education-EasyPost sa stal víťazom 17. etapy pretekov Giro d'Italia. V kopcovitej 202 km dlhej etape z Cassano d'Adda do Andala zaútočil približne kilometer pred cieľovou páskou a napokon finišoval pred Nórom Andreasom Leknessundom (Uno-X Mobility) a Talianom Damianom Carusom (Bahrain-Victorious). Jediný Slovák na štarte Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) prišiel do cieľa na 116. mieste so stratou 19 minút a 15 sekúnd.
„Pred rokom som mal veľké nádeje, že tu dokážem uspieť. Môj syn mi pripravil taký Pokemon talizman, ktorý mi priniesol šťastie. Je to vtipné, že si ľudia myslia o mne, že som z tejto skupiny bol najrýchlejší. Podľa mňa som celkom pomalý. Využil som však daný moment, keď mi idú nohy, tak to je celkom dobré. Bol to celkovo zvláštny deň, nespolupracovali sme spolu a celkom ma to hnevalo. Ako keby sme ani nechceli pretekať. Bolo dosť teplo, dlho som ani nemal žiadne jedlo k dispozícii, pretože tímy boli dosť za nami,“ vyjadril sa Valgren v televíznom rozhovore po triumfe na Gire. Pre 34-ročného Dána to bolo prvé víťazstvo na tomto podujatí v kariére, v aktuálnej sezóne si zapísal druhýkrát prvenstvo na niektorom z pretekov.
Už od úvodu sa vytvorila takmer 30-členná skupina jazdcov, z ktorej mal vzísť víťaz stredajšej etapy. Favoriti na celkové prvenstvo a najmä pelotón nereagovali na čelo pretekov a len si v podstate kontrolovali časové manko. Takticky to však nebola ideálna spolupráca, čo využil Cavagna. Narvaez sa dostal na čelo o cyklámenový dres pre najlepšieho šprintéra.
Postupne sa začalo čelo pretekov trhať, dochádzalo k častým pokusom o únik. Stúpanie na kopec Andalo-Lever sa zdalo, že bude zlomové, ale opak bol pravdou. Rubio a Valgren získali určitý náskok, k boji o etapový triumf sa však pridali Arrieta, Caruso, Leknessund a Vlasov. K nástupom začalo prichádzať približne tri kilometre pred finišom, ale skôr to vyzeralo ako vyčkávacia taktika až do samotnej koncovky.
S touto situáciou sa napokon neuspokojil Valgren, ktorý vyštartoval približne pred záverečným kilometrom a na jeho nástup nikto nedokázal adekvátne zareagovať. Dán si tak mohol s prehľadom prísť po prvenstvo a zároveň divákom ukázať talizman od syna.
17. etapa 109. ročníka Giro d'Italia (Cassano d'Adda – Andalo, 202 km) - výsledky:
1. Michael Valgren (Dán./EF Education-EasyPost) 4:41:33 h, 2. Andreas Leknessund (Nór./Uno-X Mobility) +3 s, 3. Damiano Caruso (Tal./Bahrain-Victorious), 4. Aleksander Vlasov (Rus./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Einer Rubio (Kol./Movistar Team) všetci +6, 6. Igor Arrieta (Šp./UAE Team Emirates-XRG) +14, 7. Gianmarco Garofoli (Tal./Soudal Quick-Step) +52, 8. David de la Cruz (Šp./Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +1:08, 9. Jhonatan Narvaez (Ekv./UAE Team Emirates-XRG), 10. Mark Donovan (V. Brit./Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) obaja +1:44, ..., 116. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) +19:15
priebežné poradie (po 17 z 21 etáp):
1. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma Lease a Bike) 66:57:14 h, 2. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +4:03 min., 3. Thymen Arensman (Hol./Netcompany INEOS) +4:27, 4. Jai Hindley (Aust./Red Bull-Bora-hansgrohe) +5:00, 5. Afonso Eulalio (Portug./Bahrain-Victorious) +5:40, 6. Derek Gee-West (Kan./Lidl-Trek) +7:09, 7. Michael Storer (Aust./Tudor Pro Cycling Team) +7:14, 8. Davide Piganzoli (Tal./Team Visma Lease a Bike) +7:57, 9. Caruso +8:34, 10. Ben O'Connor (Aust./Team Jayco AlUla) +9:20, ..., 138. KUBIŠ +4:10:55
