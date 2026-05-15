Giro d´Italia: Vingegaard vyhral etapu, Eulalio si udržal ružový dres
V piatok bola na programe jednoznačne najdlhšia etapa tohtoročného Gira, cyklisti museli počas 244 kilometrov zároveň zvládnuť aj 4500 výškových metrov v stúpaniach.
Autor TASR,aktualizované
Blockhaus 15. mája (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard zvíťazil v piatkovej 7. etape 109. ročníka Giro d´Italia. Jazdec tímu Visma-Lease a Bike zvládol najlepšie záverečné stúpanie na Blockhaus a 244 km dlhú trasu z Formia zvládol za 6:08:15 hodiny. Druhý skončil Rakúšan Felix Gall (Decathlon CMA CGM) s mankom 13 sekúnd a tretí bol Austrálčan Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe). Na čele celkového poradia sa udržal Portugalčan Afonso Eulalio (Bahrajn-Victorious), no jeho náskok klesol na 3:17 minút pred Vingegaardom. Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) prišiel do cieľa na 160. mieste s vyše polhodinovým mankom.
V piatok bola na programe jednoznačne najdlhšia etapa tohtoročného Gira, cyklisti museli počas 244 kilometrov zároveň zvládnuť aj 4500 výškových metrov v stúpaniach. To najťažšie ich čakalo na záver, keďže cieľ bol na vrchole Blockhausu (13,4 km, 8,5%). Pred úvodným menším kopcom sa vytvoril päťčlenný únik, do ktorého sa dostali Diego Sevilla (Polti VisitMalta), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education-EasyPost), Tim Naberman (Picnic PostNL Raisin), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5) a aj Jonathan Milan. Šprintér tímu Lidl-Trek, chcel zabojovať o body na rýchlostnej prémii, ktorá nasledovala po 110 km prevažne na rovine. Líder vrchárskej súťaže Sevilla si chcel naopak vylepšiť pozíciu na prvej horskej prémii Roccaraso (6,9 km, 6,4%).
Pätica dobre spolupracovala a rýchlo si vytvorila vyše päťminútový náskok. Na rovine sa situácia ustálila a viac vzruchu priniesla až rýchlostná prémia, ktorú vyhral podľa predpokladov Milan a o 12 bodov znížil manko na Paula Magniera. Domáci šprintér potiahol ešte zopár kilometrov a na Roccarse sa z úniku vytratil. Na vrchole bol prvý Sevilla a svoj bodový zisk v kopcoch zaokrúhli na 60. Do cieľa zostávalo ešte 60 km a pelotón mal stratu päť a pol minúty.
Tá však v kopcoch klesala a únik, v ktorom zostala už len trojica, mal pred Blockhausom k dobru ani nie tri minúty. V stúpaní zostali na čele už len van der Lee a Zukowsky, no balík, ktorý sa zúžil len na najlepších vrchárov, ich rýchlo dobiehal. V poli favoritov sa držal aj líder celkového poradia Eulalio a mal šancu, že si udrží ružový dres. Naopak, rýchlo z neho vypadli Enric Mas, Jan Hirt či Egan Bernal. Dojazd ovplyvnil aj silný vietor a šesť km pred cieľom dobehli favorit dvojicu z úniku. Eulalio vypadol o kilometer neskôr, v momente, keď zaútočil najväčší favorit Vingegaard. Chvíľu sa s ním držal len Giulio Pellizzari, ale čoskoro odpadol aj on. Vingegaard tak išiel posledné štyri kilometre sám a pripísal si 49. víťazstvo v kariére. Zároveň vyhral etapu na všetkých troch Grand Tours. Výborný výkon predviedol Gall, ktorý stratil len 13 sekúnd. Za ním preťali cieľ Hindley a Pellizzari z Bory. Eulalio prišiel do cieľa na 15. mieste so stratou 2:55 min a udržal si ružový dres.
výsledky 7. etapy Giro d´Italia (Formia - Blockhaus, 244 km):
1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 6:08:15 h, 2. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) +13 s, 3. Jai Hindley (Aus./Red Bull Bora-Hansgrohe) +1:02 min., 4. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull Bora-Hansgrohe) +1:05, 5. Ben O'Connor (Aus./Jayco AlUla) rovnaký čas, 6. Mathys Rondel (Fr./Tudor Pro Cycling) +1:29, 7. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +1:40, 8. Derek Gee-West (Kan./Lidl-Trek) +1:42, 9. Michael Storer (Aus./Tudor Pro Cycling) +1:44, 10. Thymen Arensman (Hol./Netcompany INEOS) rovnaký čas, ... 160. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) +37:28
celkové poradie:
1. Afonso Eulalio (Port./Bahrajn-Victorious) 30:59:23 h, 2. Vingegaard +3:17 min, 3. Gall +3:34, 4. Hindley +4:25, 5. Pellizzari +4:28, 6. O'Connor +4:32, 7. Rondel +4:56, 8. Ciccone +4:57, 9. Arensman +5:07, 10. Storer +5:11, ... 137. KUBIŠ +1:10:10
