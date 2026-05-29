Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
< sekcia Šport

Giro d'Italia: Víťaz troch etáp Narvaez odstúpil z pretekov

.
Ekvádorčan Manuel Jhonatan Narvaez. Foto: TASR/AP

Narvaez bol v druhý v poradí bodovacej súťaže s mankom 37 bodov na vedúceho Francúza Paula Magniera.

Autor TASR
Alleghe 29. mája (TASR) - Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez z tímu SAE nedokončí tohtoročné Giro d'Italia. Víťaz troch etáp z pretekov odstúpil v úvode piatkovej 19. etapy.

Narvaez bol v druhý v poradí bodovacej súťaže s mankom 37 bodov na vedúceho Francúza Paula Magniera. V hre o cyklámenový dres bol hlavne zásluhou úspešných únikov. Hlavným súperom Magniera v súťaži tak zostal Talian Jonathan Milan s mankom 92 bodov.

Stajňa SAE nešpecifikovala ihneď príčinu Narvaezovho odstúpenia. Televízne zábery však odhalili, že jazdil so zakrvaveným prstom na ruke. Informoval portál Cycling News.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú