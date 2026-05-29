< sekcia Šport
Giro d'Italia: Víťaz troch etáp Narvaez odstúpil z pretekov
Narvaez bol v druhý v poradí bodovacej súťaže s mankom 37 bodov na vedúceho Francúza Paula Magniera.
Autor TASR
Alleghe 29. mája (TASR) - Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez z tímu SAE nedokončí tohtoročné Giro d'Italia. Víťaz troch etáp z pretekov odstúpil v úvode piatkovej 19. etapy.
Narvaez bol v druhý v poradí bodovacej súťaže s mankom 37 bodov na vedúceho Francúza Paula Magniera. V hre o cyklámenový dres bol hlavne zásluhou úspešných únikov. Hlavným súperom Magniera v súťaži tak zostal Talian Jonathan Milan s mankom 92 bodov.
Stajňa SAE nešpecifikovala ihneď príčinu Narvaezovho odstúpenia. Televízne zábery však odhalili, že jazdil so zakrvaveným prstom na ruke. Informoval portál Cycling News.
Narvaez bol v druhý v poradí bodovacej súťaže s mankom 37 bodov na vedúceho Francúza Paula Magniera. V hre o cyklámenový dres bol hlavne zásluhou úspešných únikov. Hlavným súperom Magniera v súťaži tak zostal Talian Jonathan Milan s mankom 92 bodov.
Stajňa SAE nešpecifikovala ihneď príčinu Narvaezovho odstúpenia. Televízne zábery však odhalili, že jazdil so zakrvaveným prstom na ruke. Informoval portál Cycling News.