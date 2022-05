Giro: Hindley v 9. etape uspel v šprinte vrchárov, v ružovom Lopez

Giro d´Italia - 9. etapa (Isernia - Blockhaus, 191 km):



1. Jai Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) 5:34:44 h, 2. Romain Bardet (Fr./DSM), 3. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 4. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious), 5. Joao Almeida (Portug./UAE Team Emirates) všetci čas ako víťaz, 6. Domenico Pozzovivo (Tal./Wanty-Gobert) +3 s, 7. Emanuel Buchmann (Rak./Bora-hansgrohe) +16, 8. Vincenzo Nibali (Tal./Astana Qazaqstan) +34, 9. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +46, 10. Thymen Arensman (Hol./DSM) +58



Celkové poradie po 8. etape:



1. Juan Pedro Lopez (Šp./Trek-Segafredo) 37:52:01 h, 2. Almeida +12 s, 3. Bardet +14, 4. Carapaz +15, 5. Hindley +20, 6. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +28, 7. Landa +29, 8. Pozzovivo +54, 9. Buchmann +1:09 min, 10. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +1:22



Bodovacia súťaž:



1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 147 bodov, 2. Biniam Girmay (Erit./Intermarché-Wanty Gobert Matériaux) 120, 3. Mark Cavendish (V. Brit./QuickStep-Alpha Vinyl) 78



Vrchárska súťaž:



1. Diego Rosa (Tal./EOLO-Kometa) 83 bodov, 2. Koen Bouwman (Hol./Jumbo-Visma) 69 bodov, 3. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) 43

Blockhaus 15. mája (TASR) - Austrálsky cyklista Jai Hindley z tímu Bora - hansgrohe triumfoval v nedeľnej 9. etape 105. ročníka ročníka pretekov Giro d´Italia. Na vrchole Blockhaus predstihol na cieľovej páske na 191 km dlhej trati z Isernie Francúza Romaina Bardeta z DSM a Ekvádorčana Richarda Carapaza z Ineosu Grenadiers.Prvú pozíciu v celkovom hodnotení si udržal Španiel Juan Pedro Lopez z Treku-Segafredo, ktorý prišiel do cieľa na 15. mieste s mankom +1:46 min na víťaza. Na čele má už iba 12-sekunodvý náskok pred Portugalčanom Almeidom z UAE a 14-sekundový pred Bardetom.Hindley si pripísal druhé prvenstvo na Grand Tour. Na Gire zvíťazil aj pred dvoma rokmi, keď mu patrila druhá priečka aj v celkovej klasifikácii. "Bol som úplne na hrane, stúpanie som sa snažil hlavne prežiť. Chcel som ísť do záverečnej zákruty ako prvý a dobre to dopadlo. Nemám za sebou jednoduché obdobie, musel som tvrdo trénovať, aby som sa vrátil do vrcholnej formy a som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo," tešil sa v rozhovore pre Eurosport víťazný Hindley.Už na úvodných 40 km etapy čakali cyklistov tri horské prémie. Snahu získať do svojho vlastníctva modrý dres pre najlepšieho vrchára razantne deklaroval domáci Diego Rosa z tímu Eolo-Kometa. Cez kopec tretej kategórie Valico del Macerone prešiel ešte druhý za Matthewom Holmesom z Lotto Soudal, stúpania druhej kategórie na Roccaraso a Rionero Sannitico však už patrili jemu. Talian ukázal svoje kvality aj pri stúpaní prvej kategórie na Passo Lanciano, ktoré prišlo na rad po 177,5 km. Rosa opäť získal maximum bodov a držal sa ho už iba Natnael Tesfatsion z tímu Drone Hopper - Androni Giocattoli. Eritrejčan však doplatil na svoje menšie skúsenosti a pri zjazde vyšiel z trate a spadol do krovia.Pelotón si však za jazdcami z úniku kontroloval odstup a čakal na záverečné náročné stúpanie na Blockhaus, ktoré malo 13,9 km a priemerný sklon 8,4. Do záverečného kilometru vstúpila spoločne šestica cyklistov a šprint vrchárov najlepšie zvládol Hindley, ktorý do neho vstúpil z prvej figúry.