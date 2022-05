Giro: Hindley zlomil Carapaza a má ružový dres,etapa pre Coviho

Austrálsky cyklista Jai Hindley počas 20. etapy na Giro d'Italia 28. mája 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke taliansky cyklista Alessandro Covi (SAE Team Emirates) víťazí v 20. etape pretekov Giro d´Italia z Belluna do Passo Fedaia (168 km) v sobotu 28. mája 2022. Foto: TASR/AP

výsledky 20. etapy (Belluno - Passo Fedaia, 168 km):

1. Alessandro Covi (Tal./SAE Team Emirates) 4:46:34 h

2. Domen Novak (Slovin./Bahrajn Victorious) +32 s

3. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) +37

4. Antonio Pedrero (Šp./Movistar) +1:36

5. Thymen Arensman (Hol./DSM) +1:50

6. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +2:30

7. Gijs Leemreize (Hol./Jumbo-Visma) +3:04

8. Hugh Carthy (V.Brit./EF Education) +3:19

9. Mikel Landa (Šp./Bahrajn Victorious) +3:19

10. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) +3:39

11. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +3:58



celkové poradie:



1. Hindley 86:07:19 h

2. Carapaz +1:25 min

3. Landa +1:51

4. Vincenzo Nibali (Tal./Astana) +7:57

5. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +8:55

6. Jan Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) +9:07

7. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +11:18

8. Domenico Pozzovivo (Tal./Intermarché-Wanty-Gobert) +16:04

9. Juan Pedro Lopez (Šp./Trek Segafredo) +17:29

10. Carthy +17:56

Passo Fedaia 28. mája (TASR) - Austrálsky cyklista Jai Hindley získal v predposlednej etape Giro d'Italia ružový dres a je blízko k prvému triumfu na Grand Tour. Od neho ho delí už len nedeľňajšia časovka vo Verone. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe dokázal v záverečnom stúpaní na Passo Fedaia zlomiť doterajšieho lídra Richarda Carapaza z Ekvádoru (Ineos-Grenadiers) a má pred ním náskok takmer minútu a pol. Horskú etapu, ktorá merala 168 km, vyhral domáci pretekár Alessandro Covi (SAE Team Emirates).Jazdec stajne SAE Team Emirates sa presadil po takmer 54 kilometrovom sóle a do cieľa v Passo Fedaia prišiel za 4:46:34 h. Druhý finišoval domáci Slovinec Domen Novak (Bahrajn Victorious) a tretí skončil Talian Giulio Ciccone (Trek-Segafredo).Dvadsaťšesťročný Hindley bol blízko k celkovému triumfu na Gire už v roku 2020, pred záverečnou časovkou mal ružový dres a rovnaký čas ako Brit Tao Geoghegan Hart. V jazde proti chronometru na 15,7 km v Miláne bol však pomalší o 39 sekúnd a tak skončil na druhom mieste. Tentokrát však má náskok 1:25 minúty pred druhým Carapazom a 1:51 min pred tretím Španielom Mikelom Landom (Bahrajn Victorius). Navyše vyštartuje posledný a bude vedieť, ako si na trati počínajú jeho súperi. "," povedal v prvom televíznom rozhovore.Predposledná etapa viedla z Belluna na najvyššiu horu Dolomitov Marmoladu, kde sa nachádza horský priesmyk Passo Fedaia (1. kat., 14 km, 7,6%). Okrem neho museli cyklisti zvládnuť aj Passo San Pellegrino (1. kat., 18,5 km, 6,2%) a najvyšší bod tohtoročného Gira, horskú prémiu najvyššej kategórie Passo Pordoi (11,8 km, 6,8%) vo výške 2236 metrov nad morom. V daždivom úvode išiel pelotón spočiatku pokope, ale po približne 30 km sa oddelila skupinka 15 pretekárov. Boli v nej Lennard Kämna (Bora), Thymen Arensman (DSM), Sam Oomen, Gijs Leemreize (obaja Jumbo), Giulio Ciccone (Trek), Mauri Vansevenant, Davide Ballerini (obaja QuickStep), Antonio Pedrero (Movistar), Davide Formolo, Alessandro Covi (SAE), Domen Novak (Bahrajn), Sylvain Moniquet (Lotto), Andrea Vendrame (AG2R), Mathieu van der Poel (Alpecin), Edoardo Zardini (Androni). Na úpätí San Pellegrina si z pelotónu vystúpili šprintéri a tak sa štartové pole rozdelilo na tri skupiny.Vedúca natiahla svoj náskok na päť minút a na zjazde z prvej horskej prémie, na ktorej bol prvý Formolo, pridala ďalšiu minútu. Na stúpaní Passo Pordoi zaútočil Covi a rýchlo si vypracoval minútový náskok. Za ním sa sformovala osemčlenná skupina prenasledovateľov - Kämna, Leemreize, Oomen, Pedrero, Arensman, Novak, Formolo a Ciccone. V pelotóne sa snažili jazdci Bahrajnu Victorious čo najviac oslabiť Carapazov Ineos. Z časti sa im to podarilo a líder celkového poradia mal pri sebe už len troch domestikov.Na čele išiel sám Covi, ktorý si vypracoval náskok minútu a pol a zaútočil na etapové víťazstvo. V dlhom zjazde ho dokázal ešte zveľadiť a tak pod záverečný kopec prišiel 2:20 minúty pred osmičkou prenasledovateľov. Pelotón strácal vyše šesť minút. Covi mal päť kilometrov pred cieľom k dobru stále minútu a 40 sekúnd, no čakali ho najstrmšie pasáže Passo Fedaia. Odpadli mu súperi a v stíhacej skupinke zostali len Pedrero, Arensman, Ciccone a Novak, ktorý mal najlepšie nohy a vydal sa za lídrom sám. Slovinský cyklista išiel na veľkom prevode a z manka na Coviho ukrajoval sekundu za sekundou. Do cieľa ho však už nedobehol a preťal ho s mankom 32 sekúnd.V skupine favoritov na titul stále udávali tempo cyklisti Bahrajnu a pripravovali pozíciu na útok Mikela Landu. Ten sa však nekonal, pretože ako prvý vyrazil Jai Hindley a stačil mu len Carapaz. Jazdec Bory však mal vpredu ešte Kämnu, ten ho potiahol a spolu dokázali ekvádorského lídra zlomiť. Dvadsaťšesťročný Austrálčan mal rýchlo dvadsaťsekundový náskok a povzbudeným vydareným útokom si išiel pre ružový dres. Pred etapou strácal z druhého miesta len tri sekundy, no po nej má náskok 1:25 min. Carapaza nakoniec predstihol aj Landa a znížil manko na druhé miesto.V nedeľu vyvrcholí 105. ročník Gira časovkou na 17,4 km vo Verone. Cyklistov počas nej čaká aj jedno stúpanie 4. kategórie (4,1 km, 5,4%).