Giro namiesto Budapešti odštartuje na juhu Talianska

Rím 6. mája (TASR) - Tohtoročná 103. edícia cyklistických pretekov Giro d'Italia odštartuje namiesto Budapešti v južnej časti Talianska. Informoval o tom riaditeľ podujatia Mauro Vegni s tým, že o dejisku úvodnej etapy rozhodnú do niekoľkých týždňov.



Giro sa v tomto roku v dôsledku pandémie koronavírusu uskutoční až v termíne od 3. do 25. októbra a bude kolidovať s iným podujatím Grand Tour, ktorým je španielska Vuelta. Predtým pelotón absolvuje Tour de France i majstrovstvách sveta. Pôvodne sa malo Giro konať od 9. mája a úvodné tri etapy boli na pláne v Maďarsku, organizátori však našli iné riešenie. Zatiaľ je otázne, či bude na štarte aj slovenský cyklista Peter Sagan.



"Obe možnosti presunu sa týkajú južného Talianska, ale nemusí to byť na Sicílii. Momentálne rokujeme s regionálnymi vládami a hľadáme možnosti. Budeme sa snažiť potvrdiť začiatok pretekov v horizonte niekoľkých týždňov," citoval Vegniho denník La Repubblica.