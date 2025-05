Giro odštartuje v Albánsku, najväčší favoriti sú Roglič a Ayuso

program 108. ročníka Giro d'Italia:



piatok 9. mája - 1. etapa: Drač (Alb.) - Tirana (Alb.), 160 km - kopcovitá



sobota 10. mája - 2. etapa: Tirana (Alb.) - Tirana (Alb.), individuálna časovka na 13,7 km



nedeľa 11. mája - 3. etapa: Vlorë (Alb.) - Vlorë (Alb.), 160 km - kopcovitá



pondelok 12. mája - voľný deň



utorok 13. mája - 4. etapa: Alberobello - Lecce, 189 km - rovinatá



streda 14. mája - 5. etapa: Ceglie Messapica - Matera, 151 km - kopcovitá



štvrtok 15. mája - 6. etapa: Potenza - Neapol, 227 km - kopcovitá



piatok 16. mája - 7. etapa: Castel di Sangro - Tagliacozzo, 168 km - horská



sobota 17. mája - 8. etapa: Giulianova - Castelraimondo, 197 km - kopcovitá



nedeľa 18. mája - 9. etapa: Gubbio - Siena, 181 km - kopcovitá



pondelok 19. mája - voľný deň



utorok 20. mája - 10. etapa: Lucca - Pisa, individuálna časovka na 28,6 km



streda 21. mája - 11. etapa: Viareggio - Castelnovo ne' Monti, 186 km - horská



štvrtok 22. mája - 12. etapa: Modena - Viadana, 172 km - rovinatá



piatok 23. mája - 13. etapa: Rovigo - Vicenza, 180 km - kopcovitá



sobota 24. mája - 14. etapa: Treviso - Nova Gorica (Slovin.), 195 km - rovinatá



nedeľa 25. mája - 15. etapa: Fiume Veneto - Asiago, 219 km - horská



pondelok 26. mája - voľný deň



utorok 27. mája - 16. etapa: Piazzola sul Brenta - San Valentino di Brentonico, 203 km - horská



streda 28. mája - 17. etapa: San Michele all'Adige - Bormio, 155 km - horská



štvrtok 29. mája - 18. etapa: Morbegno - Cesano Maderno, 144 km - kopcovitá



piatok 30. mája - 19. etapa: Biella - Champoluc, 166 km - horská



sobota 31. mája - 20. etapa: Verrs - Sestriere, 205 km - horská



nedeľa 1. júna - 21. etapa: Rím - Rím, 143 km - rovinatá



Drač 7. mája (TASR) - Tohtoročná edícia Giro d'Italia nebude mať jasného favorita ako tomu bolo vlani, keď papierové predpoklady do bodky naplnil Tadej Pogačar. Slovinský fenomén vyhral o takmer desať minút, no 108. ročník prestížnych pretekov vynechá a tak sa otvorila šanca ďalším. Medzi najväčších favoritov patria jeho krajan Primož Roglič z Red Bullu - Bora-Hansgrohe a jeho tímový kolega zo SAE Team Emirates Juan Ayuso. No na trati, ktorá odštartuje v Albánsku, navštívi aj Slovinsko a na počesť zosnulého pápeža Františka povedie aj Vatikánom, sa budú chcieť ukázať aj ďalší ašpiranti na popredné pozície.Podľa odborníkov i bookmakerov má o čosi lepšie šance skúsený Roglič. Tridsaťpäťročný pretekár sa pomaly blíži ku sklonku kariéry, no vôbec nepatrí do starého železa. Ako chutí oslava v Ríme v ružovom drese zažil pred dvoma rokmi, okrem toho má na konte aj štyri triumfy zo španielskej Vuelty a z celkovo pätnástich účastí na Grand Tours skončil osemkrát na pódiu, pričom štyrikrát po zdravotných problémoch preteky nedokončil. V prebiehajúcej sezóne sa sústredil na dvojboj Giro-Tour a aj preto v jej úvode absolvoval len dva etapáky. Na Volta ao Algarve vo februári skončil ôsmy, no o mesiac neskôr vyhral náročnú horskú previerku Okolo Katalánska, kde bral okrem celkového prvenstva aj dva etapové vavríny, dres pre najlepšieho vrchára a víťaza bodovacej súťaže. Navyše v priamej konfrontácii zdolal o 28 sekúnd práve Ayusa. Na Gire bude mať k dispozícii silný vrchársky tím s víťazom pretekov z roku 2022 Jaiom Hindleym z Austrálie a Kolumbijčanom Danielom Martinezom, ktorý bol vlani druhý za Pogačarom.Ayuso štartoval doteraz na troch Grand Tours, na Vuelte bol celkovo tretí (2022) a štvrtý (2023) a vlani po páde nedokončil Tour de France. Len dvadsaťdvaročný Španiel sa síce nemôže porovnávať so svojím slovinským súperom v skúsenostiach, no má všetky predpoklady, aby mohol útočiť na celkové prvenstvo. Vyniká výbušnosťou v kopcoch, v časovkách a dokáže aj zašpurtovať. Všetky tieto atribúty ukázal v prebiehajúcej sezóne, keď po výhrach v jednorazovkách Faun Drome Classic a Trofeo Laigueglia ovládol celkové poradie na Tirreno-Adriatico a v Katalánsku bol druhý. Navyše na Gire mu so skúsenosťami pomôžu ostrieľaní pomocníci Rafal Majka, Adam Yates, Brandon McNulty a Jay Vine.Z ďalších ašpirantov na celkové poradie je vo skvelej forme Austrálčan Michael Storer. Jazdec tímu Tudor vyhral koncom apríla náročné etapové preteky Tour of the Alps s náskokm 1:33 minúty pred Thymenom Arensmanom, ktorého zosadil z prvej priečky v záverečnej etape. Holanďan v drese Ineosu Grenadiers taktiež štartuje na podujatí, kde bude spolu-líder s Eganom Bernalom. Dvadsaťosemročný Kolumbijčan, ktorý už vyhral Tour (2019) aj Giro (2021), však po hrozivom páde v roku 2022 nemá takú formu, ako v minulosti. Ako chutí celkový triumf na Gire (2019) pozná aj Richard Carapaz z EF Education-EasyPost, medzi ašpirantov na vysoké priečky sa radia aj domáci Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Antonio Tiberi (Bahrajn-Victorious), Španiel Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a prekvapiť môžu aj ďalší. Pre tridsaťštyriročného Francúza Romaina Bardeta (Picnic PostNL) to bude záverečná Grand Tour kariéry.Organizátori Gira pripravili na tohtoročnú edíciu zaujímavý itinerár a do celkového poradia môžu prehovoriť už úvodné tri dni v Albánsku, ktoré ponúknu dve kopcovité etapy a individuálnu časovku v Tirane na 13,7 km. Po voľnom dni sa preteky presunú na juh Talianska a vo štvrtej etape s cieľom v Lecce dostanú šancu prvýkrát šprintéri. Pre tých však bude tento rok pomenej príležitostí, keďže rovinaté etapy sú len štyri. Naopak, horských je sedem. Prvá v siedmej etape zavedie pelotón z Castela di Sangro do Tagliacozza a ponúkne aj prvý dojazd do cieľa na kopci (11,9 km, 5,6%). Cyklisti si v deviate etape vyskúšajú aj známe biele prašné cesty cez vinohrady zo Strade Bianche. Po ďalšom voľnom dni nasleduje v 10. etape druhá individuálna časovka dlhá 28,6 km a po nej druhá horská skúška s cieľom v Castelnovo ne' Monti. Druhý týždeň vyvrcholí etapou z Fiume Veneto do Asiaga dlhou 219 km a s dvoma náročným stúpaniami na Monte Grappa (25,1 km, 5,7%) a Dori (16,6 km, 5,3%). Cyklistov čakajú v záverečnom týždni štyri horské etapy, pričom kráľovská bude 19. z Bielly do Champoluca dlhá síce len 166 km, no s piatimi stúpaniami a takmer 5000 výškovými metrami. Posledná šanca rozhodnúť v boji o celkové prvenstvo príde o deň neskôr, keď pretekári absolvujú najvyšší bod celého podujatia Colle delle Finestre vo výške 2178 m (18,4 km, 9,2%).Posledná etapa 108. ročníka je venovaná pápežovi Františkovi, ktorý zomrel 21. apríla. V nedeľu 1. júna povedie prvýkrát aj cez Vatikán, pelotón prejde i cez Bránu modlitby Perugino. Cieľ 143 km dlhej trasy bude situovaný pred Cirkusom Maximus. Cyklisti celkovo absolvujú deväť okruhov.