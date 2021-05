Giro: Sagan piaty v 2. etape, z triumfu sa tešil Merlier

Cyklisti počas 2. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia v nedeľu 9. mája 2021. Foto: TASR/AP

Turín 8. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe obsadil 5. miesto v 2. etape 104. ročníka pretekov Giro d'Italia. Z víťazstva sa tešil Belgičan Tim Merlier. Jazdec stajne Alpecin-Fenix sa presadil v záverečnom špurte a 179 km dlhú trať z mesta Stupinigi do Novary zvládol za 4:21:09 h.Na druhom a treťom mieste skončili domáci pretekári Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) a Elia Viviani (Cofidis, Solutions Crédits). Ružový dres pre lídra celkového poradia si udržal víťaz úvodnej časovky Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).Dvadsaťosemročný Merlier si pripísal trináste víťazstvo v kariére, štvrté v tejto sezóne a prvé pri svojej premiére na jednej z troch Grand Tours. Vďaka nemu si vybojoval aj cyklámenový dres pre lídra bodovacej súťaže.Nedeľňajšia trasa viedla okrem menšieho zvlneného úseku v jej strede po rovine a tak sa očakával hromadný záver, v ktorom sa mali o víťazstvo pobiť najlepší šprintéri. Na 95. km bola jediná vrchárska prémia 4. kategórie, pričom jej víťaz získal po etape modrý dres pre lídra vrchárskej súťaže. Aj preto sa už v úvode bojovalo o únik, do ktorého sa dostali traja domáci pretekári z druholigových tímov Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané) a Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Pelotón ich nechal odísť a tak si čoskoro vypracovali takmer päťminútový náskok. Ten sa začal zmenšovať až po 50 km, keď sa na čele pelotónu dostali šprintérske tímy - Lotto Soudal, Alpecin-Fenix a Jumbo-Visma. Vpred nechýbal ani Ineos s "ružovým" Gannom. Sto km pred cieľom mala vedúca trojica k dobru už len dve a pol minúty.Na jedinej vrchárskej prémii Montechiaro d’Asti bol najrýchlejší Albanese a tak sa aspoň na deň dostal do modrého dresu. Krátko na to dostal defekt a tak si vystúpil z úniku. Vpredu zostali už len Tagliani s Marengom, no pelotón si ich náskok kontroloval a 50 km pred cieľom ho držal na úrovni jeden a pol minúty. Potom sa odohrala vtipná situácia, keď si hlavní adepti na zisk cyklámenového dresu pomýlili bránu označujúcu métu 40 km do cieľa s tou, ktorá označovala rýchlostnú prémiu a bola o niekoľko desiatok metrov za ňou. Chybu si najskôr uvedomil Fernando Gaviria a tak si prišiel z pelotónu na tú "správnu" prémiu po šesť bodov, za ním ňou prešli Elia Viviani, Andrea Pasqualon a Sagan, ktorý získal tri body. Pelotón dostihol dvojicu v úniku ešte pred druhou rýchlostnou prémiou, na ktorej sa bojovalo o bonusové sekundy. Najviac tri získal držiteľ ružového dresu Ganna.Potom už všetko smerovalo k hromadnému dojazdu. Záverečné kilometre boli technického charakteru s viacerými zákrutami. Tímy bojovali o najvýhodnejšie pozície na čele, nechýbala medzi nimi ani Bora, no žiadny si nedokázal vytvoriť poriadny "vláčik". Dramatický finiš zvládol najlepšie Merlier, ktorý predviedol dlhý špurt a pripísal si triumf pri svojej premiére na jednej z troch Grand Tours. Za ním skončila dvojica Talianov, štvrtý bol Belgičan Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Sagan finišoval na piatej pozícii.Pondelková 3. etapa povedie medzi mestami Biella a Canale, meria 190 km a má zvlnený profil.