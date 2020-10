Giro: Sagan pred premiérou: Pokúsim sa vyhrať nejaké etapy

Palermo 2. októbra (TASR) - Peter Sagan sa v sobotu prvýkrát v kariére predstaví na Giro d'Italia a skompletizuje tak štarty na všetkých troch Grand Tours. Tridsaťročný slovenský cyklista môže na talianskych cestách pretrhnúť nepriaznivú sériu, keď sa netešil z etapových vavrínov už vyše roka a dvoch mesiacov. Bude mať však náročnú úlohu, okrem bohatej konkurencie sa musí vyrovnať aj s náročným programom, keďže po tohtoročnej Tour de France mal len dvanásťdňovú pauzu.



Sagan štartoval už deväťkrát na Tour de France, štyrikrát na Vuelta a Espana, no ešte nikdy na Gire. Aj preto pred sezónou talianskym organizátorom sľúbil, že tento rok už na tradične prvej Grand Tour sezóny nebude chýbať. Karty však zamiešala pandémia koronavírusu, pre ktorú museli Giro presunúť až na jesenný termín. Sagan však svojmu sľubu dostál, i keď tak prišiel o presunuté belgické klasiky. "Ešte nikdy som nešiel dve Grand Tours v takom krátkom čase. Je to zvláštny rok, unikátny. Rozhodol som sa pre Giro, spravil som tak už na začiatku roka a potom som bol aj na prezentácii. Tak som tu," uviedol Sagan na predštartovej tlačovej konferencii.



Na Gire si môže napraviť chuť po nie príliš vydarenej Tour de France, na ktorej nezískal ôsmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže ani etapové vavríny: "Na Tour som nebol príliš dobrý ani príliš zlý, chýbalo mi trochu viac šťastia, aby som z toho vyšiel fajn. Na Gire sa pokúsim vyhrať nejaké etapy a uvidíme, ako mi to pôjde v bodovacej súťaži. Výsledky nie sú vždy výlučne spojené s kondíciou v pretekoch. Na Tour som skončil v šiestich etapách v najlepšej päťke. Tu v prvej časti Gira uvidíme, kto budú moji súperi a ktorí pretekári budú pociťovať únavu. Takže uvidíme, ako sa veci vyvinú."



Sagan nestrávil krátku pauzu medzi trojtýždňovými etapákami len prípravou na ďalšie preteky, mal inú prioritu. "Ísť domov do Monaka a stráviť všetok čas, ktorý som mohol, so svojím synom, čo najviac psychicky zrelaxovať a absolvovať krátky tréning," citoval ho cyclingnews.com. Trojnásobný majster sveta si počas krátkej prestávky našiel aj čas na sledovanie majstrovstiev sveta a s tým, ako dopadli hlavné preteky, bol spokojný: "Videl som to v televízii a boli to veľmi ťažké preteky. Myslím si, že Julian Alaphilippe bude skvelý majster sveta, som veľmi rád, že to je práve on."



Talianske Giro bude pre Sagana posledný štart v sezóne a zároveň posledná šanca tento rok ukončiť dlhé čakanie na víťazstvo. To posledné zaznamenal 10. júla 2019 v 5. etape Tour de France zo Saint-Dié-des-Vosges do Colmaru. "Nazbieral som veľa dobrých výsledkov a stále ešte chcem bojovať, no počas kariéry som pochopil, že máte vzostupy aj pády. Zároveň je pravda, že tento rok nebolo veľa pretekov a na tých, na ktorých som bol, som bojoval o čelo," dodal.