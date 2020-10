GIRO D'ITALIA: Sagan skončil v 7. etape na druhom mieste

Francúzsky cyklista Arnaud Demare sa teší v cieli z víťazstva pred druhým Slovákom Petrom Saganom (vpravo) v 7. etape 103. ročníka Giro d'Italia na 143 km dlhej trati z Matery do Brindisi 9. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Výsledky 7. etapy Giro d'Italia (Matera-Brindisi, 143 km):



1. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ) 2:47:28 h,

2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe),

3. Michael Matthews (Austr./Sunweb),

4. Ben Swift (V. Brit./Ineos Grenadiers),

5. Alvaro Jose Hodeg Chagui (Kol./Deceuninck-Quickstep),

6. Rudy Barbier (Fr./Israel Start-Up Nation),

7. Davide Ballerini (Tal./Deceuninck-Quickstep),

8. Enrico Battaglin (Tal./Bahrain McLaren),

9. Filippo Fiorelli (Tal./ Bardiani CSF Faizane),

10. Elia Viviani (Tal./Cofidis) všetci rovnaký čas ako víťaz



Celkové poradie:



1. Joao Almeida (Portur./Deceuninck-Quickstep) 24:48:29 h,

2. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) + 48 s,

3. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren) +49,

4. Harm Vanhoucke (Belg./Lotto Soudal) +1:05,

5. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo) +1:07,

6. Domenico Pozzovivo (Tal./NTT Pro Cycling) +1:11,

7. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo-Visma) +1:21,

8. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +1:25,

9. Patrick Konrad (Austr./Bora-Hansgrohe) +1:32,

10. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +1:32







bodovacia súťaž:



1. Demare 161 bodov, 2. SAGAN 106, 3,. Matthews 83







vrchárska súťaž:

1. Filipo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 41 bodov,

2. Jonathan Caicedo (Ekv./EF Pro Cycling) 40,

3. Pozzovivo 19

Brindisi 9. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhé miesto v piatkovej 7. etape 103. ročníka Giro d'Italia. Jazdca stajne Bora-Hansgrohe pokoril na 143 km dlhej trati z Matery do Brindisi v záverečnom špurte Francúz Arnaud Demare. Pretekár tímu Groupama - FDJ si pripísal na konto už tretí etapový vavrín a upevnil si post lídra bodovacej súťaže. Za Demaroom a Saganom finišoval Austrálčan Michael Matthews zo Sunwebu. Ružový dres lídra celkovej klasifikácie si udržal Portugalčan Joao Almeida.Už niekoľko kilometrov po štarte sa od pelotónu odtrhla štvorčlenná skupinka, v ktorej boli Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Josef Černý (CCC), Simon Pellaud (Androni Giocattoli) a Marco Frapporti (Vini Zabu)). Únik však nemal dlhé trvanie. Pred prvou rýchlostnou prémiou v Tarante zaútočili Simon Pellaud (Androni Giocattoli–Sidermec) s Marcom Frapportim (Vini Zabu-KTM). Pellaud získal dvanásť bodov, Frapporte osem. Sagan finišoval piaty tesne za Demarom a pripísal si na konto štyri body.Na druhej rýchlostnej prémii v Grottaglie najlepší šprintéri nezasiahli do bojov o bonusové sekundy. Jej víťazom sa stal Manuele Boaro z Astany. Pred bránou označujúcou métu 45 km do cieľa prišlo v strede balíka k hromadnému pádu. Vpredu sa vytvorila skupina s víťazom dvoch etáp na tohtoročnom Gire Talianom Filippom Gannom, ktorá si postupne vytvorila vyše minútový náskok. Stíhať sa ich vydala ďalšia skupina vedená Rusom Ilnurom Zakarinom. Dvadsať kilometrov pred páskou sa obe skupiny spojili a bolo jasné, že o víťazovi rozhodne záverečný špurt. V ňom sa opäť presadil v cyklámenovom drese jazdiaci Demare a upevnil si pozíciu vedúceho muža bodovacej súťaže. Pred Saganom má 55-bodový náskok.