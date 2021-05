Giro: Soler, Mäder, de Marchi i Dowsett odstúpil v 12. etape

Bagno di Romagna 20. mája (TASR) - Španielsky cyklista Marc Soler odstúpil z Giro d'Italia. Líder stajne Movistar tak urobil po nepríjemnom páde vo štvrtkovej 12. etape, ktorá viedla zo Sieny do mesta Bagno di Romagna.



Dvadsaťsedemročný vrchár skončil na zemi pár kilometrov po štarte, keď prišlo v zadnej časti pelotónu k hromadnému pádu. Jedenásty muž celkového poradia (+3:19 min) sa vrátil na bicykel, snažil sa dostihnúť stratu na hlavný balík, no veľké bolesti mu nedovolili pokračovať a po 60 km svoju snahu vzdal. "Nanešťastie musíme potvrdiť, že Marc Soler nebude pokračovať na Gire," uviedol Movistar na twitteri.



Krátko po Solerovi odstúpil z pretekov aj víťaz 6. etapy Gino Mäder zo stajne Bahrain Victorious. Švajčiarsky jazdec sa počas štvrtkovej etapy trápil a jazdil s obviazanou ľavou rukou.



Dvanásta etapa sa stala osudnou aj pre dvojicu jazdcov tímu Israel Start-Up Nation. Držiteľ ružového dresu v 5. etape Alessandro de Marchi sa zaplietol do pádu a museli ho odviezť do nemocnice, informoval portál cyclingnews.com. Okrem neho skončil aj Alex Dowsett, ktorý zosadol z bicykla 150 km pred cieľom pre žalúdočné problémy.



Etapu nedokončil ani vrchár Deceuninck-Quick Step Fausto Masnada. Pomocník tímového lídra Remca Evenepoela musel odstúpiť pre zápal šľachy v kolene, informoval tím na twitteri.