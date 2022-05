Giro: V šprinte 10. etapy uspel Girmay, Lopez ostal v ružovom drese

1. Biniam Girmay (Erit./Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) 4:32:07 h, 2. Mathieu Van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix), 3. Vincenzo Albanese (Tal./EOLO - Kometa), 4. Wilco Kelderman (Hol./BORA-hansgrohe), 5. Richard Carapaz (Ekv./INEOS Grenadiers), 6. Koen Bouwman (Hol./Jumbo-Visma), 7. Romain Bardet (Fr./Team DSM), 8. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious), 9. Joao Almeida (Port./UAE Team Emirates), 10. Mauro Schmid (Švaj./Quick-Step Alpha Vinyl) všetci čas ako víťaz

1. Juan Pedro Lopez (Šp./Trek-Segafredo) 42:24:08 h, 2. Joao Almeida (Port./UAE Team Emirates) +12 s, 3. Bardet +14, 4. Carapaz +15, 5. Jai Hindley (Austr./BORA-hansgrohe) +20, 6. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +28, 7. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious) +29, 8. Domenico Pozzovivo (Tal./Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) +54, 9. Emanuel Buchmann (Nem./BORA-hansgrohe) +1:09 min, 10. Bilbao +1:22



Jesi 17. mája (TASR) - Eritrejčan Biniam Girmay triumfoval v utorňajšej 10. etape cyklistických pretekov Giro d´Italia, ktorá viedla z Pescary do Jesi a merala 196 km. Dvadsaťdvaročný jazdec tímu Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux uspel v záverečnom špurte pred Holanďanom Mathieuom Van der Poelom (Alpecin-Fenix) a stal sa prvým africkým víťazom etapy na Gire.Tretí skončil domáci cyklista Vincenzo Albanese zo stajne EOLO - Kometa. Ružový dres lídra pretekov si udržal Španiel Juan Pedro Lopez z Treku-Segafredo, pred Portugalcom Joaom Almeidom (UAE Team Emirates) vedie o 12 sekúnd.Prvá časť etapy prebehla na rovinatom profile, ale od šprintérskej prémie sa cesta začala zdvíhať. Vrchárske prémie však neboli natoľko náročné, aby zamiešali celkovým poradím. Etapa bola vhodná skôr pre klasikárov alebo unikajúcich jazdcov. Na šprintérskej prémii v Civitanova Marche si bez boja pripísal dvanásť bodov Mattia Bais.Zhruba 92 kilometrov pred cieľom mala vedúca trojčlenná skupina v zložení Alessandro De Marchi, Lawrence Naesen, Bais náskok štyroch minút a tridsiatich sekúnd na pelotón. Na jeho konci sa pohyboval Caleb Ewan, ktorý vypadol z okruhu adeptov na etapové víťazstvo. Neskôr v úniku De Marchi ušiel dvom kolegom, no 21 km pred cieľom ho pelotón pohltil. Na záverečnom stúpaní sa balík preriedil. Na dlhý šprint stavili Girmay aj Van der Poel, viac síl mal Eritrejčan, ktorý etapovým triumfom na podujatí Grand Tour dosiahol životný úspech." sprostredkovala TASR slová Girmaya z rozhovoru po dojazde do cieľa.V stredu čaká cyklistov na Gire jedenásta rovinatá etapa so štartom v Santarcangelo a cieľom v Reggio Emilia (203 km).