Víťazom 8. cyklistickej etapy na Gire sa stal Lafay

výsledky 8. etapy (Foggia - Guardia Sanframondi, 170 km):



1. Victor Lafay (Fr./Cofidis) 4:06:47 hod., 2. Francesco Gavazzi (Tal./Eolo-Kometa) +36 s, 3. Nikias Arndt (Nem./DSM) +37, 4. Nelson Oliveira (Portug./Movistar) +41, 5. Giovanni Carboni (Tal./Bardiani CSF Faizane) +44, 6. Kobe Goossens (Belg./Lotto Soudal) +58, 7. Victor Campenaerts (Belg./Qhubeka Assos) +1:00 min, 8. Alexis Gougeard (Fr./AG2R Citroën) +1:54, 9. Fernando Gaviria Rendon (Kol./UAE Team Emirates) +3:04, 10. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-QuickStep) +4:48,... 157. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +14:11

1. Attila Valter (Maď./Groupama-FDJ) 31:10:53 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Deceuninck-QuickStep) +11 s, 3. Egan Bernal (Kol./Ineos-Grenadiers) +16, 4. Alexander Vlasov (Rus./Astana) +24, 5. Hugh Carthy (V.Brit./EF Education Nippo)+38, 6. Damiano Caruso (Tal./Bahrain-Victorious) +39, 7. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) +41, 8. Dan Martin (Ír./Israel Start-up Nation) +47, 9. Simon Yates (V.Brit./BikeExchange) +49, 10. Louis Vervaeke (Belg./Alpecin-Fenix) +50,... 115. SAGAN +55:49

1. Tim Merlier (Belg./Alpecin Fenix) 83, 2. Giacomo Nizzolo (Tal./Qhubeka Assos) 76, 3. Elia Viviani (Tal./Cofidis) 69... 5. SAGAN 57



Guardia Sanframondi 15. mája (TASR) - Francúzsky cyklista Victor Lafay z tímu Cofidis triumfoval v 8. etape Giro d'Italia. V cieli 170 km dlhej trasy z Foggie do Guardia Sanframondi mal náskok 36 sekúnd pred Talianom Francescom Gavazzim z EOLO-Kometa a 37 pred Nemcom Nikiasom Arndtom z DSM. Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe o popredné priečky nebojoval. Do cieľa prišiel s mankom vyše 14 minút na 157. mieste.Dvadsaťpäťročný Lafay si pripísal premiérové profesionálne prvenstvo. V celkovom hodnotení sa na popredných priečkach nič nezmenilo. Naďalej vedie Maďar Atilla Valter z Groupama-FDJ o 11 sekúnd pred Belgičanom Remcom Evenepoelom z Deceunincku - QuickStep.," popísal rozhodujúce momenty pretekov víťazný Lafay.Etapa mala prívlastok kopcovitá a vyhovovala adeptom na víťazstvo z úniku. Lenže v úvode fúkal silný vietor a kandidáti na celkový triumf mali intenzívny záujem držať sa na predných pozíciách. Viacero pokusov o únik pokryli, neúspešná bola aj snaha Petra Sagana.Únik dňa sa vytvoril až pri nájazde do prvých kopcov približne 70 kilometrov po štarte. Dostala sa do neho deviatka jazdcov. Najvyššie v celkovom poradí z nej bol Portugalčan Nelson Oliveira z Movistaru, ktorý mal na štarte manko približne 15 minút na ružový dres. Zo známych mien bol vpredu ešte aj kolumbijský šprintér Fernando Gaviria z UAE Team Emirates. Tomu pred štartom etapy patrila v bodovacej súťaži 8. priečka s 15-bodovou stratou na šiesteho Sagana, no účasťou v úniku si svoje šance v boji o cyklámenový dres vylepšil. Obzvlášť, keď vzápätí prišla správa, že líder bodovačky Caleb Ewan odstúpil z Gira pre bolesť kolena.Gaviria podľa očakávania získal maximálny počet 12 bodov na rýchlostnej prémii v Campobasse. Približne 50 km pred koncom jazdci vyšli na najvyšší bod trate, horská prémia 2. kategórie na Bocca della Selva sa stala korisťou Belgičana Kobeho Goossensa z Lotto Soudal. Potom čakalo na cyklistov klesanie a záverečný dojazd so stúpaním 4. kategórie v dĺžke 3,5 km s priemerným sklonom 6,7%. V ňom preukázal najviac síl Lafay a s prehľadom zvíťazil.