Giron sa prebojoval do 2. kola turnaja ATP Masters 1000 v Indian Wells

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Marcos Giron (USA) - Mariano Navone (Arg.) 4:6, 7:5, 6:3.

Autor TASR
Indian Wells 4. marca (TASR) - Americký tenista Marcos Giron sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Domáci hráč v úvodnom kole zdolal Argentínčana Mariana Navoneho 4:6, 7:5, 6:3.



dvojhra - 1. kolo:

Miomir Kecmanovič (Srb.) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:3, 1:0 - skreč, Camilo Ugo Carabelli (Arg.) - Martin Damm (USA) 7:6 (5), 6:3, Adam Walton (Austr.) - Quentin Halys (Fr.) 6:3, 6:3, Marcos Giron (USA) - Mariano Navone (Arg.) 4:6, 7:5, 6:3
.

