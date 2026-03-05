< sekcia Šport
Giron sa prebojoval do 2. kola turnaja ATP Masters 1000 v Indian Wells
Marcos Giron (USA) - Mariano Navone (Arg.) 4:6, 7:5, 6:3.
Autor TASR
Indian Wells 4. marca (TASR) - Americký tenista Marcos Giron sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Domáci hráč v úvodnom kole zdolal Argentínčana Mariana Navoneho 4:6, 7:5, 6:3.
dvojhra - 1. kolo:
Miomir Kecmanovič (Srb.) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:3, 1:0 - skreč, Camilo Ugo Carabelli (Arg.) - Martin Damm (USA) 7:6 (5), 6:3, Adam Walton (Austr.) - Quentin Halys (Fr.) 6:3, 6:3, Marcos Giron (USA) - Mariano Navone (Arg.) 4:6, 7:5, 6:3
