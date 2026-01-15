< sekcia Šport
Giron si zahrá v semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v Aucklande
Marcos Giron (USA) - Luciano Darderi (Tal.-4) 1:6, 7:5, 6:4.
Autor TASR
Auckland 15. januára (TASR) - Americký tenista Marcos Giron si zahrá v semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v novozélandskom Aucklande. Vo štvrtkovom stretnutí vyradil v pozícii nenasadeného hráča turnajovú štvorku Taliana Luciana Darderiho v troch setoch 1:6, 7:5, 6:4.
dvojhra - štvrťfinále:
