Giron si zahrá v semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v Aucklande

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Marcos Giron (USA) - Luciano Darderi (Tal.-4) 1:6, 7:5, 6:4.

Autor TASR
Auckland 15. januára (TASR) - Americký tenista Marcos Giron si zahrá v semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v novozélandskom Aucklande. Vo štvrtkovom stretnutí vyradil v pozícii nenasadeného hráča turnajovú štvorku Taliana Luciana Darderiho v troch setoch 1:6, 7:5, 6:4.



dvojhra - štvrťfinále:

