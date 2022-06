Girona vyhrala v odvete na pôde Tenerife 3:1, vracia sa do La Ligy

finále play off o postup do La Ligy - odvetný zápas:



CD Tenerife - FC Girona 1:3 (0:1)



Góly: 59. Ruiz - 42. Stuani (z 11 m), 68. Leon (vl.), 80. Martinez



/prvý zápas 0:0, Girona postúpila do La Ligy

Madrid 20. júna (TASR) - Futbalisti Girony sa po troch rokoch v druhej španielskej lige vracajú do najvyššej súťaže. V odvetnom súboji finále play off o postup do La Ligy zvíťazili v nedeľu na pôde CD Tenerife 3:1 a prebojovali sa medzi elitu. V prvom zápase pred týždňom remizovali doma 0:0.Girona doplnila Almeriu a Valladolid, ktorí si zabezpečili postup do La Ligy ako dva najlepšie tímy tabuľky II. španielskej ligy 2021/2022. Hráčom katalánskeho klubu v uplynulých dvoch sezónach dvakrát tesne ušiel postup do najvyššej súťaže, do tretice sa im to podarilo. "," povedal podľa DPA útočník Cristhian Stuani, ktorý v 42. minúte gólom z pokutového kopu nasmeroval Gironu k triumfu. Uruguajský veterán strelil aj rozhodujúci gól v predĺžení semifinále play off proti Eibaru.Girona naposledy účinkovala v La Lige v rokoch 2017-2019. Tenerife si bude musieť na postup počkať, klub z Kanárskych ostrovov hral naposledy v najvyššej španielskej súťaži v sezóne 2009/2010.