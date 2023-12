Girona zdolala Barcelonu a je opäť na čele, Michel: Užívame si to

Barcelona 11. decembra (TASR) - Futbalisti Girony zvíťazili prvýkrát v histórii nad Barcelonou v La Lige a vrátili sa späť na čelo tabuľky. V nedeľnom šlágri 16. kola triumfovali na ihrisku úradujúceho španielskeho majstra 4:2. Tréner hostí Michel bol po stretnutí spokojný a uviedol, že si v klube užívajú tento moment. Podľa kouča domácich Xaviho Hernandeza má Girona skvelý tím a zaslúži si veľké uznanie.



V katalánskom derby sa na pôde favorita ujala vedenia už v 12. minúte, keď sa presadil Arťom Dovbyk. O chvíľu neskôr však Blaugranas dokázali odpovedať zásluhou poľského kanoniera Roberta Lewandovského. Hostia však do prestávky skórovali aj druhýkrát, vďaka presnému zakončenie Miguela Gutierreza. Girona bola aj v druhom polčase efektívnejšia a v 80. minúte sa dostal Valery Fernandez cez Julesa Kondeho a zvýšil na 3:1. Nádej ešte v nadstavení vykresal Ilkay Gündogan, no poistku pre hostí potom pridal Christian Stuani.



Girona sa tak vyšvihla opäť na prvé miesto a má dvojbodový náskok pred Realom Madrid, ktorý remizoval na ihrisku Realu Betis 1:1. Pre mužstvo Michela to je len štvrtá sezónu v najvyššej španielskej súťaži a najlepším umiestnením klubu je desiata priečka z minulej sezóny a z ročníka 2017/18. "Je to výnimočné víťazstvo a vďaka nemu sme na čele. S výsledkom sme veľmi spokojní, pretože sme čelili skvelému tímu Barcelony. Neviem, či máme na to, aby sme vyhrali La Ligu, ale sme schopní zdolať akéhokoľvek súpera," skonštatoval kormidelník hostí podľa agentúry AFP. Girona má v prebiehajúcej ligovej sezóne na konte naďalej len jedinú prehru a dosiahla už trináste víťazstvo. Od druhého kola nebola nižšie, ako na štvrtej pozícii.



Hráči Barcelony klesli práve na štvrtú priečku a zaostávajú za lídrom už o sedem bodov. Domáci v stretnutí prestrieľali svojho súpera 31:15 (na bránu 11:7), ale stačilo im to len na dva góly. V závere mohol vyrovnať na 3:3 svojím druhým presným zásahom Lewandovski, ale v dobrej pozícii mieril vedľa. "Bol to vyrovnaný zápas a mohol sa to skončiť akokoľvek. Aj keby sme ho vyhrali, bol by to spravodlivý výsledok," povedal Xavi, ktorý uznal kvality súpera: "Zaslúžili si to, majú pred nami náskok sedem bodov. Chceme zmenšiť rozdiel, no taká je realita nášho tímu. Mužstvo je v prestavbe, hoci ma kritizovali za to, že som to povedal. Urobíte jeden krok späť, aby ste mohli urobiť dva kroky vpred." Blaugranas čaká ťažká cesta za obhajobou titulu, no podľa Frenkieho de Jonga je ešte do konca ligy ďaleko: "Zaostávame o sedem bodov, čo je veľa, ale je pred nami ešte viac ako polovica zápasov. Máme ešte čas, ale musíme sa z toho dostať."



Atletico Madrid triumfovalo v 17. domácom zápase za sebou, keď zdolalo Almeriu 2:1. V tabuľke figuruje priebežne na tretej priečke o skóre pred Barcelonou a má ešte duel k dobru. O triumfe domácich rozhodli gólmi už v prvom polčase Alvaro Morata a Angel Correa. Po prestávke hostia len upravili výsledok vďaka presnému zásahu Lea Baptistaa. "V druhom polčase nás zatlačili, nevedeli sme nájsť riešenie a bolo to pre nás ťažké," uviedol útočník Antoine Griezmann, ktorý skóroval v úvode zápasu, ale pre tesný ofsajd jeho gól neplatil. Zverenci Diega Simeoneho naposledy stratili body na domácom ihrisku počas minulej sezóny, keď remizovali vo februári s Getafe (1:1).



Duel Granady s Athleticom Bilbaom nedohrali pre úmrtie jedného z divákov na tribúne. Rozhodca zápas prerušil po necelých dvadsiatich minútach, v tom čase viedlo Bilbao po góle Iňakiho Williamsa 1:0. Podľa agentúry AP lekári v hľadisku pomáhali jednému z divákov, ktorý mal problémy so srdcom, jeho úmrtie neskôr potvrdilo vedenie španielskej najvyššej súťaže. Rozhodcovia po dohode s tímami zápas predčasne ukončili a dohrá sa v pondelok večer.