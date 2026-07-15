< sekcia Šport
Girondins Bordeaux má finančné problémy, preradili ho do šiestej ligy
Rozsiahle finančné problémy však znamenajú, že sa zvažuje aj likvidácia klubu.
Autor TASR
Paríž 15. júla (TASR) - Futbalový klub Girondins Bordeaux preradili pre finančné problémy zo štvrtej francúzskej ligy do šiestej. Šesťnásobný majster sa ocitol v platobnej neschopnosti, nedokázal poskytnúť finančné záruky potrebné pre svoju stabilitu a regulačný úrad tak rozhodol o jeho preradení.
Podľa agentúry DPA mal Bordeaux dlhy vo výške niekoľkých miliónov eur. V jeho neprospech rozhodla v stredu odvolacia komisia francúzskeho futbalového finančného dozorného orgánu DNCG. Girondins, za ktorý v minulosti hrával aj Zinedine Zidane, tak začne novú sezónu v šiestej lige R1 za predpokladu, že s tým bude súhlasiť regionálny zväz.
Rozsiahle finančné problémy však znamenajú, že sa zvažuje aj likvidácia klubu. Rozhodnúť o tom musí obchodný súd. Klub už pred dvoma rokmi vyhlásil platobnú neschopnosť, čo viedlo k preradeniu do štvrtej ligy. Bývalý nemecký brankár Oliver Kahn potom rokoval o potenciálnej investícii v Bordeaux, ale k žiadnej dohode napokon neprišlo.
Podľa agentúry DPA mal Bordeaux dlhy vo výške niekoľkých miliónov eur. V jeho neprospech rozhodla v stredu odvolacia komisia francúzskeho futbalového finančného dozorného orgánu DNCG. Girondins, za ktorý v minulosti hrával aj Zinedine Zidane, tak začne novú sezónu v šiestej lige R1 za predpokladu, že s tým bude súhlasiť regionálny zväz.
Rozsiahle finančné problémy však znamenajú, že sa zvažuje aj likvidácia klubu. Rozhodnúť o tom musí obchodný súd. Klub už pred dvoma rokmi vyhlásil platobnú neschopnosť, čo viedlo k preradeniu do štvrtej ligy. Bývalý nemecký brankár Oliver Kahn potom rokoval o potenciálnej investícii v Bordeaux, ale k žiadnej dohode napokon neprišlo.