Giroud dostal stopku na dva zápasy, vedenie ligy potrestalo aj Lecce

Miláno 14. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Olivier Giroud dostal dvojzápasový dištanc za urážku rozhodcov počas víkendového zápasu AC Milána v Lecce (2:2).



Tridsaťsedemročný útočník sa previnil v nadstavenom čase duelu, keď mu rozhodca Rosario Abisso ukázal žltú kartu za nešportové správanie. Giroud ho však počastoval urážlivými výrazmi a tak arbiter vytiahol rovno červenú kartu. Francúzsky kanonier tak po reprezentačnej prestávke vynechá domáce zápasy AC s Fiorentinou a Frosinone.



Nebol to však jediný kontroverzný moment. Ihneď po vylúčení Girouda totiž Roberto Piccoli nachytal brankára hostí a z diaľky poslal loptu do siete. Zdalo sa, že dokonal obrat Lecce z 0:2 na 3:2, no Abisso po konzultácii s VAR-om nakoniec gól neuznal. Piccoli totiž podľa rozhodcov pristúpil nohu Malicka Thiawa.



To vyvolalo veľký hnev na domácich tribúnach, medzi hráčmi a trénermi Lecce i klubovým prezidentom Saveriom Sticchim Damianim. Ten dostal od vedenia ligy dištanc do 4. decembra za "zastrašujúce správanie voči rozhodcom zápasu" a vyhrážanie sa im v šatniach.



Damiani dokonca obvinil Abissa a rozhodcov pri VAR-e z konšpirácie, aby našli spôsob, ako gól neuznať. Trestu sa nevyhol ani športový riaditeľ Lecce Stefano Trinchera, ktorý má stopku na tri zápasy a musí zaplatiť pokutu 10.000 eur, výkonného riaditeľa Sandra Mencucciho suspendovali do 27. novembra. Informovala agentúra AP.