Giroud podpísal ročnú zmluvu s Lille: „Som šťastný, že som doma“

Lille 2. júla (TASR) - Olivier Giroud si prvýkrát od roku 2012 zahrá francúzsku futbalovú Ligue 1. Tridsaťosemročný skúsený útočník sa po konci v Los Angeles FC dohodol na ročnej zmluve s OSC Lille.



Rekordér v počte strelených gólov za francúzsky národný tím hral naposledy v rodnej krajine za Montpellier. Práve s ním dosiahol pred 13 rokmi historický úspech, keď klub z juhovýchodného Francúzska prekvapivo vyhral tamojšiu najvyššiu súťaž. Giroud sa dostal do povedomia 21 gólmi a následne prestúpil do londýnskeho Arsenalu. Postupne obliekal aj dresy FC Chelsea, AC Miláno a dve sezóny hral za Los Angeles v zámorskej MLS. „Som veľmi šťastný a nadšený, že som späť doma vo Francúzsku. Bolo úplne logické vrátiť sa. Lille som vždy považoval za jeden z najlepších francúzskych klubov. Je to mladý a talentovaný tím, ktorý potrebuje aj skúsených hráčov. Toto bude moja rola v mužstve,“ citovala Girouda agentúra AFP.



Giroud ukončil vlani reprezentačnú kariéru, počas ktorej odohral 137 zápasov za „Les Bleus“ a strelil v nich rekordných 57 gólov.