Giroud podpísal zmluvu s Los Angeles FC, v zámorí začne v auguste

Los Angeles 23. apríla (TASR) - Francúzsky futbalista Olivier Giroud podpísal 18-mesačnú zmluvu s americkým klubom Los Angeles FC. Podľa informácií agentúry AFP by mal začať svoje pôsobenie v zámorskej MLS v auguste. Do konca prebiehajúcej sezóny má platný kontrakt s AC Miláno.



Tridsaťsedemročný Giroud je s 57 gólmi v 131 zápasoch najlepší strelec v histórii francúzskej reprezentácie, v roku 2018 získal titul majstra sveta. Jeho zmluva s Los Angeles platí od 1. augusta. V tíme sa stretne s krajanom a bývalým reprezentačným brankárom Hugom Llorisom. Niekdajší francúzsky kapitán išiel do zámoria v decembri z Tottenhamu, reprezentačnú kariéru ukončil po neúspešnom finále s Argentínou na MS 2022 v Katare.



Giroud začal svoju kariéru v Grenoble, zviditeľnil sa v roku 2012, keď získal s Montpellierom titul v Ligue 1. Neskôr pôsobil v Arsenale i Chelsea, s ktorou v sezóne 2020/21 triumfoval v Lige majstrov. O rok neskôr vybojoval taliansky ligový titul s AC.