Giroud predĺžil kontrakt s AC Miláno do roku 2024

Miláno 19. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Olivier Giroud predĺžil kontrakt s AC Miláno do 30. júna 2024. Novú zmluvu podpísal deň po tom, ako pomohol svojmu tímu k postupu do semifinále Ligy majstrov. Vo štvrťfinálovej odvete na pôde SSC Neapol prispel gólom k remíze 1:1, na San Sire vyhrali Milánčania 1:0.



"Som veľmi hrdý a šťastný, že budem aj v ďalšej sezóne obliekať dres AC. Je to perfektný spôsob oslavy utorňajšieho magického večera," uviedol pre AFP Giroud, ktorý v drese "rossoneri" zatiaľ vsietil 27 gólov. Do Milána prišiel začiatkom minulej sezóny z londýnskej Chelsea a výrazne sa podieľal na zisku prvého ligového titulu po 11 rokoch..