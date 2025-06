Giroud skončil v Los Angeles

Los Angeles 27. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Olivier Giroud skončil v tíme FC Los Angeles po jednej sezóne v Major League Soccer. Tridsaťosemročný útočník a LAFC oznámili rozhodnutie v piatok na sociálnych sieťach. Giroud v nedeľu večer nastúpi vo svojom poslednom zápase doma proti Vancouveru.



Francúz strelil v 37 zápasoch za LAFC iba päť gólov. Špekuluje sa, že by mal prestúpiť do Lille, ktoré v minulej sezóne skončilo na piatom mieste vo francúzskej lige. „Chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom, spoluhráčom a personálu LAFC za to, že mi spríjemnili túto zastávku v kariére. Som rád, že som sa podieľal na úspechu klubu. Od zisku trofeje v minulej sezóne až po účasť na MS klubov to bol pre mňa a moju rodinu skvelý zážitok v LA,“ uviedol Giroud vo vyhlásení.